«Десять минут дурдома»: журналистка попробовала поработать кассиром в магазине Rimi

Март – месяц хорошего обслуживания. В подростковом возрасте и во время учебы в университете я работала официанткой-поваром в летнем кафе, помощником бармена в ночном клубе, в том же клубе позже барменом и работником по обслуживанию клиентов в спортивном магазине и ювелирном магазине. Так что опыт обслуживания у меня большой и довольно разнообразный, но я никогда не работала в продуктовом магазине.

«Почему эта сотрудница так долго проверяет мой возраст? Как долго мне придется ждать помощи? Я опоздаю на тренировку! Несколько работников и ни один из них не подходит. Куда теперь делась эта работница?» У кассы самообслуживания в голову приходили всякие мысли, но ответов на них так и не было получено.