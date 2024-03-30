Фото и видео ⟩ В Нидерландах неизвестный взял в заложники посетителей ночного клуба

В клубе Petticoat вооруженный мужчина взял в заложники несколько человек и угрожал взорвать бомбу, сообщают СМИ.

Жители 150 домов, расположенных неподалеку от заведения, были эвакуированы, сообщили в местной полиции.

В итоге полиция арестовала мужчину в балаклаве на выходе из ночного клуба.

«Последний заложник только что освобожден. Один человек арестован, - говорится в заявлении полиции. - В настоящее время мы не можем поделиться дополнительной информацией».

Присутствовавшие на месте журналисты сообщили, что мужчина вышел из ночного клуба в балаклаве и с поднятыми руками. Его задержали и посадили в полицейскую машину.

По предварительным данным полиции, в действиях злоумышленника нет террористических мотивов.