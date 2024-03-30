В субботу, 30 марта, в городе Эде на востоке Нидерландов посетители ночного клуба были взяты в заложники.
Фото и видео ⟩ В Нидерландах неизвестный взял в заложники посетителей ночного клуба
В клубе Petticoat вооруженный мужчина взял в заложники несколько человек и угрожал взорвать бомбу, сообщают СМИ.
Жители 150 домов, расположенных неподалеку от заведения, были эвакуированы, сообщили в местной полиции.
В итоге полиция арестовала мужчину в балаклаве на выходе из ночного клуба.
«Последний заложник только что освобожден. Один человек арестован, - говорится в заявлении полиции. - В настоящее время мы не можем поделиться дополнительной информацией».
Присутствовавшие на месте журналисты сообщили, что мужчина вышел из ночного клуба в балаклаве и с поднятыми руками. Его задержали и посадили в полицейскую машину.
По предварительным данным полиции, в действиях злоумышленника нет террористических мотивов.