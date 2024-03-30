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Фото ⟩ В Нидерландах неизвестный взял в заложники посетителей кафе

rus.postimees.ee
Обновлено 30 марта 2024, 12:51
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В субботу, 30 марта, в городе Эде на востоке Нидерландов посетители кафе были взяты в заложники.

Жители 150 домов, расположенных неподалеку от кафе Petticoat, где были захвачены заложники, эвакуированы, сообщили в местной полиции.

Вооружен ли захвативший заложников человек, неизвестно, передает NL Times. Он угрожает бомбой. В полиции назвали ситуацию достаточно серьезной. Издание отмечает, что в заложники взяли посетителей кафе. По данным СМИ, были захвачены около пяти человек.

Атака произошла в шесть утра по местному времени (в семь утра по эстонскому времени).

Вскоре полиция Эде уточнила, что трое заложников были освобождены, но «операция продолжается». Там заявили, что пока нет никаких «террористических мотивов» преступления.

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