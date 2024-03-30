Финская деловая газета Kauppalehti пишет, что в то время как туризм ставит новые рекорды в ряде регионов Европы, интерес путешественников к Таллинну несколько остыл, а объем путешествий финнов переживает особенно большой спад. Однако Союз туристических фирм Эстонии (ETFL) смотрит на ситуацию более оптимистично.
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Союз турфирм Эстонии: приток финских туристов снизился, но причин для паники нет
Репортеры Kauppalehti разбирались, как обстоят дела с туризмом в мире. По данным журналистов, в этом году новые рекорды туристической активности ожидаются в Италии, Германии и в Нью-Йорке. В то же время утверждается, что высокий уровень цен в Таллинне больше не вдохновляет даже финнов к путешествиям через залив.