Союз турфирм Эстонии: приток финских туристов снизился, но причин для паники нет

Репортеры Kauppalehti разбирались, как обстоят дела с туризмом в мире. По данным журналистов, в этом году новые рекорды туристической активности ожидаются в Италии, Германии и в Нью-Йорке. В то же время утверждается, что высокий уровень цен в Таллинне больше не вдохновляет даже финнов к путешествиям через залив.

Финский журналист Сами Лотила написал в Kauppalehti, что туризм с его комплексным эффектом мог бы стать очень важным источником денег для Эстонии сейчас, когда эстонская экономика находится в длительном упадке, но дела в сфере туризма идут не очень хорошо. Объемы поездок и ночей проживания в Эстонии все еще далек от докоронавирусного уровня.