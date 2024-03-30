Силы обороны дают толчок экономическому росту: юг Эстонии ждет бурное строительство

В период с 2024 по 2027 годы государство планирует инвестировать в инфраструктуру Сил обороны почти 442 млн евро. В число наиболее важных объектов входят полигон Нурсипалу, который будет построен близ Выру, а также центр военной медицины и медицины катастроф, школа ведения боевых действий и здание Академии гособороны, которые планируется возвести в Тарту. Для 2-й пехотной бригады, которая получит бронетехнику, будет построен центр по ее обслуживанию.