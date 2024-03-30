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Силы обороны дают толчок экономическому росту: юг Эстонии ждет бурное строительство

, экономический журналист
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В тартуском районе Раади будет построен центр военной медицины и медицины катастроф.
В тартуском районе Раади будет построен центр военной медицины и медицины катастроф. Фото: Eskiis Nordecon

Инвестиции в инфраструктуру Сил обороны в ближайшем будущем сделают Южную Эстонию одним из самых горячих строительных регионов, что, в свою очередь, повлияет и на местную экономическую жизнь.

В период с 2024 по 2027 годы государство планирует инвестировать в инфраструктуру Сил обороны почти 442 млн евро. В число наиболее важных объектов входят полигон Нурсипалу, который будет построен близ Выру, а также центр военной медицины и медицины катастроф, школа ведения боевых действий и здание Академии гособороны, которые планируется возвести в Тарту. Для 2-й пехотной бригады, которая получит бронетехнику, будет построен центр по ее обслуживанию.

«Южная Эстония в ближайшие годы станет одним из самых горячих строительных регионов Эстонии, - сказала Кади-Кай Колло, руководитель отдела инфраструктуры Государственного центра оборонных инвестиций. - Инвестиции в инфраструктуру положительно влияют на развитие региона и местного сообщества, создают рабочие места и оживляют экономику. Во многих случаях на стройках работают эстонцы, как через суб-, так и через генеральных подрядчиков».

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