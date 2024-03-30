Что такое ультрапереработанная пища и вредна ли она?

Ожирение

«Увеличение веса - первый и самый очевидный эффект от употребления ультрапереработанной пищи, - говорит Крис ван Туллекен, иммунолог из Университетского колледжа Лондона, также пишущий о питании. - В этих продуктах и так много жира, соли и сахара. Но они также созданы для того, чтобы их ели в избытке - благодаря их текстуре, цвету и вкусу».

Согласно исследованию, проведенному Имперским колледжем Лондона, более миллиарда человек во всем мире - каждый восьмой - в настоящее время страдают от ожирения.

Ученые выяснили, что с 1992 по 2022 год уровень ожирения среди взрослых женщин увеличился более чем в два раза, среди взрослых мужчин - почти в три раза, а среди детей и подростков - в пять раз.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения за 2016 год, ожирением страдают более 28% взрослых в Северной и Южной Америке, 26% в Европе, 19% в Восточном Средиземноморье и 9% в Африке.

График. Фото: BBC

По данным ВОЗ, 2,8 млн человек ежегодно умирают из-за избыточного веса или ожирения.

«Во многих странах мира на рынках ультрапереработанные продукты питания стали более доступными, чем традиционные цельные продукты», - говорит доктор Клэр Джонсон, специалист по питанию из Детского фонда ООН (UNICEF).

Диабет

По данным Международной диабетической федерации, все больше людей в мире страдают сахарным диабетом второго типа.