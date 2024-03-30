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Власти США предъявили гражданину Латвии обвинение в поставках аэрокосмической техники в Россию

Postimees
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Бомбардировщики Tу-95МС участвуют в военном параде в Москве.
Бомбардировщики Tу-95МС участвуют в военном параде в Москве. Фото: Sputnik / Xinhua / ZUMA Wire / Scanpix

Согласно сообщению Минюста США, американские власти подозревают гражданина Латвии в поставке высокотехнологичных авиационных комплектующих в Россию, являющуюся страной-агрессором, и ходатайствуют об экстрадиции человека, находящегося сейчас под стражей в Риге.

«Гражданину Латвийской Республики предъявлено обвинение в преступлениях, связанных с многолетним сговором с целью продажи сложной авиационной техники российским компаниям, нарушающей экспортное законодательство США. Обвиняемый является третьим человеком, арестованным и обвиненным в связи с преступным сговором, возглавляемым компанией из Канзаса и двумя гражданами США», - заявили в Минюсте США.

Согласно обновленному обвинительному заключению, гражданином Латвии является 55-летний Олегс Чистяковс, имя которого в американских документах неверно переведено на английский язык (как Олег Чистяков), сообщает латвийская общественная телекомпания LSM.

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