В новом выпуске передачи «Своя правда», который выйдет в эфир уже в этот понедельник, речь пойдет о курении и о том, возможно ли навсегда избавиться от этой пагубной привычки. Проблему обсудят врачи, психотерапевты и сами курильщики - бывшие и нынешние.
Видео ⟩ Психолог: первая сигарета вызывает двоякие чувства
Речь в передаче зашла и о том, как и почему мы вообще начинаем курить. По оценке психолога Ларисы Лященко, первая сигарета вызывает двойственные чувства и дальше многое зависит от того, как наш организм на нее отреагировал.
«Когда человек закуривает первую сигарету, то у него возникают двоякие чувства, - сказала психолог. - С одной стороны - это омерзительно, а с другой - это что-то новое, необычное, головокружение возникает, появляется чувство расслабленности. И вот те, у кого омерзение превалирует - не подсаживаются. А другие - да, пробуют еще и еще, и еще».
Смотрите выпуск передачи «Своя правда» под названием «Как бросить курить?» уже в этот понедельник в 20.30 на телеканале ETV+. Ведущая - Елена Соломина.