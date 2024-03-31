Видео ⟩ Психолог: первая сигарета вызывает двоякие чувства

Речь в передаче зашла и о том, как и почему мы вообще начинаем курить. По оценке психолога Ларисы Лященко, первая сигарета вызывает двойственные чувства и дальше многое зависит от того, как наш организм на нее отреагировал.

«Когда человек закуривает первую сигарету, то у него возникают двоякие чувства, - сказала психолог. - С одной стороны - это омерзительно, а с другой - это что-то новое, необычное, головокружение возникает, появляется чувство расслабленности. И вот те, у кого омерзение превалирует - не подсаживаются. А другие - да, пробуют еще и еще, и еще».