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Переговоры о создании новой таллиннской коалиции начнутся в воскресенье

Postimees
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Внеочередное заседание горсобрания Таллинна, на котором было вынесено недоверие мэру Михаилу Кылварту. 26 марта 2024 года.
Внеочередное заседание горсобрания Таллинна, на котором было вынесено недоверие мэру Михаилу Кылварту. 26 марта 2024 года. Фото: Tairo Lutter

Делегации Партии реформ, Социал-демократической партии, «Отечества» и «Ээсти 200» соберутся на переговоры о создании коалиции в Таллинне в это воскресенье, 31 марта. Переговоры начнутся в полдень в доме Яана Поска.

Городская власть Таллинна, состоявшая из Центристской партии и социал-демократов, распалась в начале этой недели, когда горсобрание (голосами 41 из 79 членов) выразило недоверие мэру Михаилу Кылварту (Центристская партия).

В любом случае, численный перевес новой коалиции будет крайне хрупким, при этом он будет опираться на ряд внефракционных депутатов. Например, Урмас Эспенберг, который поддержал вотум недоверия и был вынужден покинуть ряды EKRE после голосования, уступит свое место в горсобрании Хелле-Монике Хельме.

Между предполагаемыми участниками новой коалиции уже возникла первая напряженность. Соцдемы обвинили «Отечество» в затягивании переговоров и раскритиковали их желание вынести на переговоры вопрос об избирательных правах граждан третьих стран.

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