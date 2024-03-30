В Южной Эстонии в воскресенье будет впору загорать

По данным Агентства окружающей среды, в ночь на воскресенье будет переменная облачность без осадков, утром - туман. Ветер переменных направлений со скоростью 1-6 м/с. Утром ветер сменится на восточный и юго-восточный, усилится до 3-9 м/с, на побережье и островах - порывами до 12 м/с. Температура воздуха - от -1 до +3 градусов.

На Чудском озере ночью будет ветер переменных направлений, утром он станет восточным и юго-восточным со скоростью 1-6 м/с. Высота волн - до полуметра в незамерзшей воде. Утром будет туман, дождь маловероятен. Видимость плохая или умеренная. Температура воздуха - от -1 до +1 градуса.

В воскресенье ожидается малооблачная погода. Утром во многих местах сохранится туман. Вечером в Южной Эстонии иногда может идти дождь, есть вероятность грозы. Ветер восточный, сила ветра - 4-10 м/с, на побережье - порывами до 13 м/с. Температура воздуха - от 9 до 15 градусов тепла, на юге Эстонии - до 18 градусов, на побережье в некоторых местах - около 5 градусов.

На Чудском озере ветер восточный, скорость - 4-9 м/с. Высота волн в незамерзшей воде - 0,4-0,8 метра. Во второй половине дня видимость улучшится. Температура воздуха - 5-9 градусов.