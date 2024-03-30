Журналист Айнар Рууссаар о перспективах новой таллиннской коалиции: все козыри сейчас в руках соцдемов

Рууссаар заявил, что 41 голоса, полученного за отстранение Михаила Кылварта, было достаточно, чтобы отправить в отставку мэра, но в то же время это не слишком подавляющий перевес. «Впереди нас ждут захватывающие недели, потому что эти возможные комбинации для создания новой городской управы в Таллинне, которая получит сорок или больше голосов, будут довольно трудными. Роль «Отечества» в этом процессе значительна, поскольку эта партия была наиболее активной из возможных новых партнеров по коалиции, выдвигая свои идеи, подлежащие к реализации в таллиннской коалиции. Во многом это все государственные приоритеты. Но давайте будем честными, социал-демократы сейчас находятся в самой лучшей позиции: они знают городскую машину Таллинна, людей, которые там работают, они знают, кто несет в себе дух Центристской партии, а кто - нет».