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Журналист Айнар Рууссаар о перспективах новой таллиннской коалиции: все козыри сейчас в руках соцдемов

Kuku Raadio
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Внеочередное заседание горсобрания Таллинна, на котором был вынесен вотум недоверия мэру Михаилу Кылварту.
Внеочередное заседание горсобрания Таллинна, на котором был вынесен вотум недоверия мэру Михаилу Кылварту. Фото: Tairo Lutter

В своей дискуссии в эфире Kuku Raadio журналисты Айнар Рууссаар, Хельдур Меэритс и Прийт Хыбемяги сосредоточили свое внимание на свержении власти в Таллинне и на будущих перспективах возможной новой коалиции.

Рууссаар заявил, что 41 голоса, полученного за отстранение Михаила Кылварта, было достаточно, чтобы отправить в отставку мэра, но в то же время это не слишком подавляющий перевес. «Впереди нас ждут захватывающие недели, потому что эти возможные комбинации для создания новой городской управы в Таллинне, которая получит сорок или больше голосов, будут довольно трудными. Роль «Отечества» в этом процессе значительна, поскольку эта партия была наиболее активной из возможных новых партнеров по коалиции, выдвигая свои идеи, подлежащие к реализации в таллиннской коалиции. Во многом это все государственные приоритеты. Но давайте будем честными, социал-демократы сейчас находятся в самой лучшей позиции: они знают городскую машину Таллинна, людей, которые там работают, они знают, кто несет в себе дух Центристской партии, а кто - нет».

По словам Хельдура Меэритса, недавние оппозиционеры были едины в том, против чего они выступают; они выступали за свержение Центристской партии. Но более интересный вопрос заключается в том, смогут ли они договориться, что они будут вместе поддерживать. «Кроме того, этот новый период правления не очень длительный, и мы не можем исключать такие варианты, когда Центристская партия может сформировать какой-то новый альянс, хотя это тоже весьма маловероятно».

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