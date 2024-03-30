Компания Scandium Kinnisvara приобрела историческую деревянную виллу по адресу бульвар Таммсааре, 11 в Пярну. Известное многим и долгое время пустовавшее здание будет тщательно реконструировано как внутри, так и снаружи, и дом, известный в довоенный период как место летнего отдыха Константина Пятса и Йохана Лайдонера, вернется к своей первоначальной исторической функции в виде роскошных летних апартаментов.
Для подписчиков
Легендарная вилла в Пярну, где отдыхали Пятс и Лайдонер, обретет новую жизнь
Здание по адресу бульвар Таммсааре, 11, расположенное всего в нескольких сотнях метров от моря в пляжном районе эстонского курортного города Пярну, пустовало почти 15 лет. Сейчас начались проектные работы по реконструкции здания, сообщили в Scandium Kinnisvara.