Легендарная вилла в Пярну, где отдыхали Пятс и Лайдонер, обретет новую жизнь

Компания Scandium Kinnisvara приобрела историческую деревянную виллу по адресу бульвар Таммсааре, 11 в Пярну. Известное многим и долгое время пустовавшее здание будет тщательно реконструировано как внутри, так и снаружи, и дом, известный в довоенный период как место летнего отдыха Константина Пятса и Йохана Лайдонера, вернется к своей первоначальной исторической функции в виде роскошных летних апартаментов.