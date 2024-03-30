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Легендарная вилла в Пярну, где отдыхали Пятс и Лайдонер, обретет новую жизнь

, экономический журналист
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Легендарному строению обещают вернуть былую славу.
Легендарному строению обещают вернуть былую славу. Фото: Scandium Kinnisvara

Компания Scandium Kinnisvara приобрела историческую деревянную виллу по адресу бульвар Таммсааре, 11 в Пярну. Известное многим и долгое время пустовавшее здание будет тщательно реконструировано как внутри, так и снаружи, и дом, известный в довоенный период как место летнего отдыха Константина Пятса и Йохана Лайдонера, вернется к своей первоначальной исторической функции в виде роскошных летних апартаментов.

Здание по адресу бульвар Таммсааре, 11, расположенное всего в нескольких сотнях метров от моря в пляжном районе эстонского курортного города Пярну, пустовало почти 15 лет. Сейчас начались проектные работы по реконструкции здания, сообщили в Scandium Kinnisvara.

Построенный более века назад этот прекрасный образец летней архитектуры играл роль апартаментов для отдыха, гостиницы и пансионата. В середине XX века на территории виллы были построены еще два здания, которые в ближайшие годы также получат новую жизнь.

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