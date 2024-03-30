Пропадают бокалы и белье ⟩ Белый дом призывает журналистов прекратить красть вещи из самолета Байдена

Издание Politico описало сцену, напоминающую сериал «Карточный домик», где один из сотрудников Белого дома недавно встретился тайком с журналистом на Лафайет-сквер в Вашингтоне у памятника бывшему президенту Эндрю Джексону, чтобы последний мог тайно передать украденную с самолета Байдена наволочку с вышивкой.

«Годами многие журналисты - и не только они - тихо клали что-нибудь в свою сумку перед выходом из самолета, начиная от гравированных стаканов для виски и вина и заканчивая всем, что имеет символику Air Force One», - описывает эпидемию краж Politico.