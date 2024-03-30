Белый дом решил перестать церемониться и положить конец распространенным кражам журналистов, сопровождающих президента Джо Байдена на борту самолета Air Force One.
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Пропадают бокалы и белье ⟩ Белый дом призывает журналистов прекратить красть вещи из самолета Байдена
Издание Politico описало сцену, напоминающую сериал «Карточный домик», где один из сотрудников Белого дома недавно встретился тайком с журналистом на Лафайет-сквер в Вашингтоне у памятника бывшему президенту Эндрю Джексону, чтобы последний мог тайно передать украденную с самолета Байдена наволочку с вышивкой.