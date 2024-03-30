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Пропадают бокалы и белье ⟩ Белый дом призывает журналистов прекратить красть вещи из самолета Байдена

rus.postimees.ee
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Президент США Джо Байден выходит из своего самолета Air Force One.
Президент США Джо Байден выходит из своего самолета Air Force One. Фото: Postimees

Белый дом решил перестать церемониться и положить конец распространенным кражам журналистов, сопровождающих президента Джо Байдена на борту самолета Air Force One.

Издание Politico описало сцену, напоминающую сериал «Карточный домик», где один из сотрудников Белого дома недавно встретился тайком с журналистом на Лафайет-сквер в Вашингтоне у памятника бывшему президенту Эндрю Джексону, чтобы последний мог тайно передать украденную с самолета Байдена наволочку с вышивкой.

«Годами многие журналисты - и не только они - тихо клали что-нибудь в свою сумку перед выходом из самолета, начиная от гравированных стаканов для виски и вина и заканчивая всем, что имеет символику Air Force One», - описывает эпидемию краж Politico.

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