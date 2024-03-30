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Член молодежного горсобрания: столичная молодежь настаивает на сохранении бесплатного общественного транспорта

, член молодежного горсобрания Таллинна
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Йоханнес-Эммануэль Аллас.
Йоханнес-Эммануэль Аллас. Фото: Erakogu
  • Молодежь пользуется общественным транспортом
  • Платный общественный транспорт не решит проблем

Для молодежи бесплатный общественный транспорт был и остается очень важным средством передвижения при поездках в школу и на тренировки, пишет Йоханнес-Эммануэль Аллас, член Таллиннского молодежного горсобрания, чьи взгляды поддерживают еще 11 представителей этого молодежного органа.

26 марта оппозиция в Таллиннском городском собрании выразила вотум недоверия мэру, что положило конец его полномочиям. За вотумом недоверия последовала целая серия интервью, в которых обсуждались всевозможные направления развития Таллинна. Одним из них стала отмена бесплатного общественного транспорта в Таллинне, которую предложил Пяртель-Пеэтер Пере.

Бесплатный общественный транспорт настолько основательно вошел в нашу жизнь, что никто даже не сознает, что он когда-либо может стать платным. В то же время утверждается, что это возможно с приходом к власти новой коалиции в Таллинне. Переход на платный общественный транспорт затрагивает всех жителей Таллинна, но особенно - столичную молодежь. По данным Департамента статистики (от 2023 года), в Таллинне проживает почти 60 000 молодых людей в возрасте от 10 до 24 лет, которые пользуются общественным транспортом даже для того, чтобы пойти в школу. Если эта услуга станет платной, трудно представить, где молодые люди найдут дополнительные ресурсы для покупки автобусных билетов.

Молодежь довольно часто пользуется общественным транспортом Таллинна

То, что молодые люди пользуются общественным транспортом, очень логично: они пока не могут купить машину, а в целом общественный транспорт в Таллинне удобен. Бесплатный общественный транспорт также поощряет участие во внеклассных мероприятиях, поскольку не создает дополнительных затрат для родителей и молодежи на дорогу из пункта «А» в пункт «Б». Недавно запущенный ночной общественный транспорт еще больше расширил возможности молодых людей проводить свободное время в центре Таллинна и других местах.

Бесплатный общественный транспорт дает молодым людям возможности для развития. В то же время, делая общественный транспорт платным, мы усложняем и без того непростую жизнь молодежи. Давайте представим ситуацию, когда молодые люди могут отказаться от какого-то хобби просто потому, что им приходится доплачивать за общественный транспорт. Это все равно, что создавать дополнительные препятствия для молодежи. Молодежь такую ​​идею не поддерживает.

Платный общественный транспорт не принесет необходимых изменений

Пассажиры воспользовались общественным транспортом Таллинна 96 млн раз (Pealinn, 2023). Этот показатель хорошо отражает использование общественного транспорта в Таллинне. Хотя неизвестно, какая часть этих поездок была совершена молодыми людьми, участие молодых людей, безусловно, значительно. Хотя много говорят о желании сделать общественный транспорт еще лучше и увеличить количество его пользователей, скорее всего, количество пользователей вместо этого c введением платы за проезд уменьшится.

Многие люди предпочитают общественный транспорт машине, поскольку общественный транспорт бесплатен. Сделав общественный транспорт платным, мы можем увеличить использование автомобилей в Таллинне, не говоря уже о проблемах, связанных с использованием автомобилей.

В долгосрочной перспективе это также не принесет пользы молодым людям. Если молодой человек станет платить еще и за общественный транспорт, это означало бы, что ему придется от чего-то отказаться. Если мы хотим, чтобы молодежь развивалась, мы должны инвестировать в нее, и общественный транспорт мог бы стать одной из инвестиций государства и города.

Молодежное горсобрание Таллинна также имеет влияние на горсобрание

Надо сказать, что члены Таллиннского горсобрания часто забывают о существовании Таллиннского молодежного горсобрания, и это касается всех политических партий, представленных в горсобрании. В то же время молодежное горсобрание имеет возможность влиять на процессы, происходящие в горсобрании, особенно в комиссии по образованию и культуре.

Согласно положению о молодежном горсобрании Таллинна (от 2021 года), молодежное горсобрание имеет право назначать своего представителя в комиссию по образованию и культуре, что также дает представителю молодежного горсобрания и право голоса. Молодежное горсобрание имеет право назначать своего представителя и в другие комиссии, но во всех остальных случаях - только с правом выступления.

Хотя молодежному горсобранию будет сложно иметь прямое влияние на процессы в Таллиннском горсобрании, в комиссии по образованию и культуре мы, безусловно, имеем влияние. Я думаю, что дебаты об общественном транспорте могут стать жаркими, и я выступаю за сохранение общественного транспорта бесплатным. Это важно для молодежи.

При необходимости молодые люди будут бороться за общественный транспорт

Бесплатный общественный транспорт всегда был темой споров между политическими мировоззрениями. Это понятно, поскольку у разных людей разные точки зрения. Но мы не должны с политикой приходить туда, где начинается будущее нашей страны. Молодые люди - будущее нашей страны, и мы должны вкладывать в них средства. Бесплатный общественный транспорт - это одна из инвестиций, которую государство и местные органы власти могут сделать для молодежи. Общественный транспорт должен оставаться бесплатным для молодежи.

Под мнением Йоханнеса-Эммануэля Алласа свои подписи поставили еще 11 членов Таллиннского молодежного собрания: Эдвина Костюк, Яана-Мария Фрош, Егор Чумак, Софи Воометс, Дарья Шкловская, Милена Романова, Алекс Аунапу, Вадим Антифеев, Димитрий Сазанов, Вальтер Веэбер и Арсений Цыганков (председатель Таллиннского молодежного собрания).

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