Член молодежного горсобрания: столичная молодежь настаивает на сохранении бесплатного общественного транспорта

Молодежное горсобрание Таллинна также имеет влияние на горсобрание

Надо сказать, что члены Таллиннского горсобрания часто забывают о существовании Таллиннского молодежного горсобрания, и это касается всех политических партий, представленных в горсобрании. В то же время молодежное горсобрание имеет возможность влиять на процессы, происходящие в горсобрании, особенно в комиссии по образованию и культуре.

Согласно положению о молодежном горсобрании Таллинна (от 2021 года), молодежное горсобрание имеет право назначать своего представителя в комиссию по образованию и культуре, что также дает представителю молодежного горсобрания и право голоса. Молодежное горсобрание имеет право назначать своего представителя и в другие комиссии, но во всех остальных случаях - только с правом выступления.

Хотя молодежному горсобранию будет сложно иметь прямое влияние на процессы в Таллиннском горсобрании, в комиссии по образованию и культуре мы, безусловно, имеем влияние. Я думаю, что дебаты об общественном транспорте могут стать жаркими, и я выступаю за сохранение общественного транспорта бесплатным. Это важно для молодежи.

При необходимости молодые люди будут бороться за общественный транспорт

Бесплатный общественный транспорт всегда был темой споров между политическими мировоззрениями. Это понятно, поскольку у разных людей разные точки зрения. Но мы не должны с политикой приходить туда, где начинается будущее нашей страны. Молодые люди - будущее нашей страны, и мы должны вкладывать в них средства. Бесплатный общественный транспорт - это одна из инвестиций, которую государство и местные органы власти могут сделать для молодежи. Общественный транспорт должен оставаться бесплатным для молодежи.

Под мнением Йоханнеса-Эммануэля Алласа свои подписи поставили еще 11 членов Таллиннского молодежного собрания: Эдвина Костюк, Яана-Мария Фрош, Егор Чумак, Софи Воометс, Дарья Шкловская, Милена Романова, Алекс Аунапу, Вадим Антифеев, Димитрий Сазанов, Вальтер Веэбер и Арсений Цыганков (председатель Таллиннского молодежного собрания).