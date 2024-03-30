Германия и Франция усилят антитеррористическое сотрудничество на Олимпиаде

«Немецкая полиция будет привлечена на Олимпиаде в Париже, французская – на Евро в Германии», – заявила федеральный министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер.

Безопасность во время крупных спортивных мероприятий является приоритетом в обеих странах. Фезер подчеркнула, что поэтому она договорилась о «тесном сотрудничестве» с министром внутренних дел Франции Жеральдом Дарманеном. Чемпионат Европы по футболу состоится в Германии с середины июня до середины июля, а Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

На этой неделе Фезер уже объявила об усилении контроля на всех немецких границах во время чемпионата Европы. Эта мера необходима для того, чтобы «предотвратить въезд в страну преступников – исламистов, других экстремистов или хулиганов», сказала Фезер. Федеральная полиция будет действовать осторожно, чтобы контроль имел как можно меньшее влияние на пассажирские и коммерческие перевозки.

По словам министра, немецкие органы безопасности будут «еще сильнее вооружаться против всех нынешних угроз». Это касается «от защиты от исламистов и других потенциальных насильственных преступников до безопасности наших сетей от кибератак». Федеральное и земельные правительства делают все возможное, чтобы «выявлять и пресекать террористические планы исламистов на ранней стадии».

На этой неделе стало известно, что Франция планирует привлечь военных из ряда партнерских стран к мерам безопасности во время проведения летних Олимпийских игр в Париже.

Перед этим стало известно, что французские силы безопасности проверят до миллиона человек перед Олимпийскими играми, включая спортсменов и людей, которые живут рядом с ключевыми объектами инфраструктуры.

Также на время церемонии открытия Олимпийских игр закроют все аэропорты вокруг Парижа.