Четыре смерти и более сотни госпитализаций: массовое отравление в Японии связывают с пищевой добавкой

Портал The Telegraph соощает, что у пострадавших возникли проблемы с почками.

Красный дрожжевой рис, или «Бени Коджи» – безрецептурная добавка, которую принимают для снижения уровня холестерина. Она является ингредиентом десятков других продуктов, в частности, саке, заправок для салатов и пасты мисо.

После того, как потребители массово начали жаловаться на проблемы с почками, компания-производитель Kobayashi Pharmaceutical отозвала три своих пищевых добавки, среди которых есть также «Beni Koji Choleste Help».

Первые жалобы о влиянии своего продукта на здоровье компания получила еще в январе, однако правительству эту информацию не предоставила.

Kobayashi Pharmaceutical провела анализ добавки и обнаружила, что она могла содержать «ингредиенты, которые не собирались добавлять в продукт». Однако химического соединения цитринин, производимого красным дрожжевым рисом, которое является токсичным и может повредить почки, компания не нашла.

В настоящее время Kobayashi Pharmaceutical совместно с Министерством здравоохранения Японии проводят расследование.