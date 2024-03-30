ПОЛИТОЛОГ ТЫНИС СААРТС ⟩ Не поторопились ли противники центристов со свержением власти в Таллинне?

Об ослаблении влияния Центристской партии в результате великой внутрисемейной распри уже написано немало. С этим трудно спорить, поскольку после вторничной смены власти в столице мы получаем задумчивое молчание в ответ на простой вопрос, что еще сегодня зависит от Центристской партии в большой политике Эстонии.
Однако есть и луч света для центристов. А именно, новая правящая коалиция в столице будет настоящей радужной коалицией, или, как их называли в истории, «коалицией семи гномов». Ведь в нее войдут четыре партии с совершенно разными мировоззрениями и, кроме того, перебежчики из Центристской партии (а, может быть, даже из EKRE), поменявшие лодки из прагматических соображений. В таких властных альянсах уже закодировано несколько присущих им проблем.
Во-первых, чтобы сохранить вместе эту разношерстную команду, требуется особенно высокая степень пилотирования в политических играх по принципу «разделяй и властвуй». Другими словами, постоянное состояние беспокойства, когда внезапно никто не оказывается удовлетворен и коалиция не может держаться вместе, имеет тенденцию затмевать существенные муниципальные политические цели и инициативы. При такой разнообразной группе людей очень сложно разработать последовательную программу управления, которая действительно изменит жизнь города, и уж тем более - реализовать ее.
При этом ни одна из этих партий, кроме соцдемов, не находилась у власти в столице уже почти как двадцать лет. Открывающаяся возможность реализовать некоторые из наиболее значимых предвыборных обещаний прошлого и, ввиду предстоящих выборов, захватить для себя важные посты, добавляет еще больше соблазнов и мест напряженности. Короче говоря, легко прийти к эффекту «телят на весеннем пастбище».