ПОЛИТОЛОГ ТЫНИС СААРТС ⟩ Не поторопились ли противники центристов со свержением власти в Таллинне?

В текущем году, когда будет подписано первоначальное коалиционное соглашение, возможно, такого большого перетягивания одеяла не будет, поскольку бюджет предыдущей городской управы ставит крест на многих шатких планах. Гораздо жарче будет в 2025 году, когда каждый участник властного альянса захочет получить на свой счет какое-то значимое решение, чтобы победно представить его перед избирателями на осенних выборах.

Что все это означает для шансов Центристской партии? Если формирующаяся правящая коалиция действительно окажется классической «коалицией семи гномов» в худшем ее смысле, то новое городское правительство скорее будет ассоциироваться у избирателей с ключевыми словами «хаос» и «раздор», а не «решения» и «перемены».

Однако это дало бы Михаилу Кылварту возможность сказать: видите, вы попытались без нас, но посмотрите, что получилось. Другими словами, напомнить горожанам, что если вы хотите, чтобы этот так называемый цирк закончился в здании на площади Вабадузе, вы должны проголосовать за более спокойное и профессиональное городское правительство. И тогда за Кылвартом могли бы оказаться уже не только русскоязычные избиратели...

Итак, можно спросить, а не рано ли было менять власть в Таллинне? Центристская партия, которая из-за поредения своих рядов все равно могла бы проиграть выборы 2025 года и перейти в оппозицию, оказалась бы в гораздо более безвыходной ситуации, чем сегодня. Однако в данный момент центристы могут рассчитывать на хрупкость нового городского правительства и уже заранее запрограммированную внутреннюю напряженность. В ближайшее время станет ясно, применима ли к нынешней ситуации пословица «мудрый не торопится», или же переворот действительно был сделан в подходящий момент.