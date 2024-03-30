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ПОЛИТОЛОГ ТЫНИС СААРТС ⟩ Не поторопились ли противники центристов со свержением власти в Таллинне?

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Тынис Саартс.
Тынис Саартс. Фото: Kermo Benrot
  • В Таллинне складывается разношерстная коалиция
  • Возможно, смена власти произошла слишком рано

Парадоксально, но смена власти в Таллинне может непроизвольно стать рукой помощи Центристской партии, которая и без того находится под угрозой утопления, рукой, не давшей центристам утонуть окончательно, пишет Тынис Саартс, доцент кафедры сравнительной политологии Таллиннского университета.

Об ослаблении влияния Центристской партии в результате великой внутрисемейной распри уже написано немало. С этим трудно спорить, поскольку после вторничной смены власти в столице мы получаем задумчивое молчание в ответ на простой вопрос, что еще сегодня зависит от Центристской партии в большой политике Эстонии.

Однако есть и луч света для центристов. А именно, новая правящая коалиция в столице будет настоящей радужной коалицией, или, как их называли в истории, «коалицией семи гномов». Ведь в нее войдут четыре партии с совершенно разными мировоззрениями и, кроме того, перебежчики из Центристской партии (а, может быть, даже из EKRE), поменявшие лодки из прагматических соображений. В таких властных альянсах уже закодировано несколько присущих им проблем.

Во-первых, чтобы сохранить вместе эту разношерстную команду, требуется особенно высокая степень пилотирования в политических играх по принципу «разделяй и властвуй». Другими словами, постоянное состояние беспокойства, когда внезапно никто не оказывается удовлетворен и коалиция не может держаться вместе, имеет тенденцию затмевать существенные муниципальные политические цели и инициативы. При такой разнообразной группе людей очень сложно разработать последовательную программу управления, которая действительно изменит жизнь города, и уж тем более - реализовать ее.

При этом ни одна из этих партий, кроме соцдемов, не находилась у власти в столице уже почти как двадцать лет. Открывающаяся возможность реализовать некоторые из наиболее значимых предвыборных обещаний прошлого и, ввиду предстоящих выборов, захватить для себя важные посты, добавляет еще больше соблазнов и мест напряженности. Короче говоря, легко прийти к эффекту «телят на весеннем пастбище».

В текущем году, когда будет подписано первоначальное коалиционное соглашение, возможно, такого большого перетягивания одеяла не будет, поскольку бюджет предыдущей городской управы ставит крест на многих шатких планах. Гораздо жарче будет в 2025 году, когда каждый участник властного альянса захочет получить на свой счет какое-то значимое решение, чтобы победно представить его перед избирателями на осенних выборах.

Что все это означает для шансов Центристской партии? Если формирующаяся правящая коалиция действительно окажется классической «коалицией семи гномов» в худшем ее смысле, то новое городское правительство скорее будет ассоциироваться у избирателей с ключевыми словами «хаос» и «раздор», а не «решения» и «перемены».

Однако это дало бы Михаилу Кылварту возможность сказать: видите, вы попытались без нас, но посмотрите, что получилось. Другими словами, напомнить горожанам, что если вы хотите, чтобы этот так называемый цирк закончился в здании на площади Вабадузе, вы должны проголосовать за более спокойное и профессиональное городское правительство. И тогда за Кылвартом могли бы оказаться уже не только русскоязычные избиратели...

Итак, можно спросить, а не рано ли было менять власть в Таллинне? Центристская партия, которая из-за поредения своих рядов все равно могла бы проиграть выборы 2025 года и перейти в оппозицию, оказалась бы в гораздо более безвыходной ситуации, чем сегодня. Однако в данный момент центристы могут рассчитывать на хрупкость нового городского правительства и уже заранее запрограммированную внутреннюю напряженность. В ближайшее время станет ясно, применима ли к нынешней ситуации пословица «мудрый не торопится», или же переворот действительно был сделан в подходящий момент.

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