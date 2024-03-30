Американка, самостоятельно сделавшая аборт, требует миллион долларов возмещения за два дня в тюрьме

Лизель Гонсалес прервала свою беременность на 19 неделе. Она приняла Мизопростол – препарат, используемый при медикаментозном аборте.

После приема таблеток Гонсалес обратилась к врачам. Женщина прошла акушерское освидетельствование в отделении неотложной помощи, однако с болью в животе ее отпустили домой.

На следующий день Гонсалес вернулась в больницу с кровотечением. Во время обследования врачи не услышали сердцебиение плода. Женщине сделали кесарево сечение, чтобы достать мертвого ребенка.

В иске утверждается, что Гонсалес пострадала от двухдневного ареста и освещения её поступка в СМИ.

«Последствия незаконных и неконституционных действий ответчиков навсегда изменили жизнь истицы», – говорится в иске.

Также утверждается, что больница нарушила право пациентки на неприкосновенность личной жизни. Учреждение сообщило об аборте в окружную прокуратуру, выдвинувшую Гонсалес обвинения в убийстве.

По словам адвоката Гонсалес Сесилии Гарзы, ее клиентке выдвинули обвинения незаконно. По законам штата, аборты запрещены, но сделавшая его женщина освобождается от уголовной ответственности.

Тогда окружной прокурор Гоча Рамирес объявил, что снимет обвинения с Гонсалес после того, как она проведет минимум две ночи в тюрьме и ее назовут подозреваемой в убийстве.

Рамирес был оштрафован и привлечен к дисциплинарной ответственности. Мужчина согласился заплатить штраф в размере 1250 долларов и приостановить действие своей лицензии на 12 месяцев.

Напомним, количество абортов в США за год превысило миллион. Более 60% из них сделали с помощью таблеток.