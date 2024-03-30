Европейские ученые выяснили: сколько активных тренировок в неделю защитят человека от бессонницы?

В последнем исследовании, опубликованном в журнале BMJ Open, ученые со всей Европы решили ответить на этот вопрос, проанализировав данные 4399 человек. Участникам задавались вопросы о физической активности и бессоннице. Люди были классифицированы как физически активные, если они занимались спортом не менее двух раз в неделю в течение одного часа.

В течение десятилетнего периода исследования 25 процентов участников были постоянно активными, 18 процентов были активными и 20 процентов были неактивными. Еще 37 процентов были определены как пассивные, так как они тренировались менее одного часа в неделю в течение периода исследования.

Те, кто был постоянно активен, чаще были мужчинами, они были моложе и весили немного меньше. Поэтому исследователи скорректировали свои результаты с учетом возраста, пола, массы тела и опыта курения. Даже после этих корректировок участники, которые постоянно вели активный образ жизни (два-три раза занятия спортом в неделю в течение периода исследования), все равно имели на 42 процента меньшую вероятность возникновения проблем с засыпанием ночью и на 22 процента меньшую вероятность появления симптомов бессонницы.

По данным Newsweek, постоянно активные участники чаще всего спали в сутки от шести до девяти часов.

«Наши результаты согласуются с предыдущими исследованиями, которые показали благотворное влияние физической активности на симптомы бессонницы, но настоящее исследование дополнительно демонстрирует важность постоянства занятий спортом, поскольку связь со здоровым сном была потеряна у изначально активных субъектов, которые стали со временем неактивными», - пишут авторы.