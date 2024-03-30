ФОТО ⟩ Танцевальная олимпиада наполнила спортивный корпус Тартуского университета радостью и музыкой

На Танцевальной олимпиаде выступают участники, представляющие 25 танцевальных стилей; на сцене вы встретите представителей спортивного танца, брейка, балета и многих других танцевальных направлений. Такой широкий выбор стилей делает Танцевальную олимпиаду крупнейшим танцевальным соревнованием в Эстонии.

В этом году соревнования проходят в спортивном корпусе университета, что, по мнению организаторов, поможет донести до участников правильный олимпийский опыт. Однако цель конкурса - не просто победа, но и знакомства с другими танцорами, ведь новые знакомства также играют свою роль.

Цель Танцевальной олимпиады - дать людям, которые любят танец, возможность показать свои способности и навыки, выразить признание хорошим танцорам и предложить им новое вдохновение для продолжения работы в этой области.

Если вы заинтересованы в том, чтобы посмотреть Танцевальную Олимпиаду, то она продолжается. Соревнования продлятся сегодня, в субботу, до позднего вечера, а завтра они возобновятся уже в 9 часов утра.