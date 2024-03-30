Болгария и Румыния присоединяются к Шенгенской зоне, пока частично

С 31 марта в Болгарии и Румынии будут применяться Шенгенские правила, включая выдачу шенгенских виз, а контроль на внутренних воздушных и морских границах будет отменен. Однако Совет ЕС еще должен принять решение об установлении даты отмены проверок на внутренних сухопутных границах между Болгарией, Румынией и другими странами Шенгенской зоны.

В Еврокомиссии заявили, что вступление двух государств в Шенгенскую зону сделает общее пространство более привлекательным благодаря значительному расширению крупнейшего в мире общего пространства без внутреннего пограничного контроля.

Прямая речь президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен: «Завтра важный день: Болгария и Румыния присоединяются к Шенгенской семье. Я приветствую отмену внутренних проверок на воздушных и морских границах. Это большой успех для обеих стран. И исторический момент для Шенгенской зоны – крупнейшей зоны свободного передвижения в мире. Вместе мы строим более сильную, более объединенную Европу для всех наших граждан».

Отмечается, что с декабря прошлого года Болгария и Румыния приняли все необходимые меры для обеспечения беспрепятственного применения Шенгенских правил с 31 марта 2024 года.

Кроме того, между государствами-членами, расположенными вдоль западнобалканских и восточносредиземноморских маршрутов, включая Болгарию, Румынию, Австрию, Грецию, Венгрию и Словакию, была начата региональная инициатива по полицейскому сотрудничеству. Это позволит совместно и на постоянной основе решать связанные с этим проблемы, в том числе в отношении трансграничной преступности.

В Еврокомиссии также заявили, что Болгария и Румыния постоянно демонстрируют высокий уровень преданности делу обеспечения надлежащей защиты внешних границ ЕС и постоянно выступают в качестве ключевых контрибуторов внутренней безопасности Шенгенской зоны.

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку накануне заверил, что правительство имеет план для того, чтобы страна полноценно присоединилась к Шенгенской зоне до конца 2024 года.

В декабре 2022 года министры внутренних дел стран ЕС не смогли утвердить присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне. Против проголосовали Австрия и Нидерланды, ссылаясь на то, что эти страны недостаточно делают для сдерживания нелегальной миграции.

Консенсус по поводу «частичного» вступления обеих стран появился в конце прошлого года, он предусматривает снятие проверок в аэропортах и морских портах.

Австрия осталась единственной страной, которая продолжает выступать против принятия Румынии в Шенген, аргументируя это рисками нелегальной миграции.