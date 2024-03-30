В последние дни участились случаи, когда мошенники используют название и символику Telia в фишинговых письмах, рассылаемых клиентам. Цель мошенников – собрать пользовательские данные людей, и не исключено, что после этого они попытаются получить доступ к банковскому счету пользователя.
Осторожно! От имени Telia рассылаются фишинговые письма
По словам специалиста Telia по инцидентам безопасности Ааре Кирна, фишинговые электронные письма пытаются создать впечатление, будто отправителем письма является Telia, хотя адрес отправителя указывает на то, что письмо пришло с неизвестного адреса электронной почты.
В письме утверждается, что банк клиента отклонил прямое платежное поручение, оформленное для оплаты счетов Telia, и чтобы нормализовать ситуацию, получателю письма предлагают нажать на подозрительную ссылку.
Telia напоминает, что сама компания никогда не рассылает своим клиентам напоминания в подобном виде.
Мошеннические или фишинговые письма обычно характеризуются следующими особенностями:
Адрес эл. почты отправителя или адрес опроса кажутся нелогичными
Фишинговые письма обычно приходят с адресов эл. почты, которые не совпадают с официальным адресом эл. почты поставщика услуг или государственного учреждения, от имени которого якобы отправлено письмо.
Грамматические ошибки
Фишинговые письма часто отличаются странной грамматикой – грамматическими и стилистическими ошибками, нелогичными предложениями.
В письме Вас просят отправить, ввести или поделиться для проверки своими банковскими паролями, данными банковской карты, PIN-кодами или другими личными данными
Ни один поставщик услуг или государственное учреждение, будь то банк, мобильный оператор, курьерская фирма или полиция, не просит предоставить данные кредитной карты, банковские пароли, PIN-коды и т. д. Никакой поставщик услуг также не порекомендует Вам загрузить новую программу на Ваш компьютер, а также не запросит доступ (например, с помощью программного обеспечения для удаленного управления) к Вашему компьютеру.
Вас просят отреагировать на письмо или опрос в течение короткого времени
Мошенники обычно оказывают давление по срокам, чтобы отвлечь внимание потенциальной жертвы. Для оказания давления используется требование ответить в срок, а если его превысить, есть риск что-то упустить либо просрочить действие предлагаемой льготы.