Суды Петербурга за неделю решили выдворить из РФ более 400 мигрантов

За этот период в суды поступило 584 материала по делам об административных правонарушениях в связи с несоблюдением миграционного законодательства.

Суды рассмотрели 515 дел. В результате 418 иностранцев суды решили отправить в Центры временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) и затем выдворить из России. Еще 48 человек должны заплатить штраф и самостоятельно покинуть РФ.

«Все дела, где это было необходимо, рассматривались с участием переводчиков. Права нарушителей соблюдены судами в полном объеме», - добавила Лебедева.

29 марта правозащитный проект «Первый отдел» сообщал, что в Санкт-Петербурге правоохранительные органы проводят масштабную операцию «Антимигрант» по выявлению и депортации иностранных граждан, не имеющих права на пребывание в России. Один из адвокатов, представляющий интересы некоторых иностранцев, рассказал, что рейды проводятся по общежитиям и квартирам, а спецприемники переполнены. По его словам, мигрантов массово высылают из страны на самолетах из аэропорта Пулково.

Заместитель министра труда Таджикистана Шахноза Нодири рассказывала, что власти страны зафиксировали отток мигрантов из России. Она отмечала, что это «не столько жалобы на притеснения, сколько боязнь наших граждан, паника, многие хотят уехать». По ее словам, «на бытовом уровне» также фиксируются притеснения граждан Таджикистана.

После теракта в «‎Крокус Сити Холле», по подозрению в котором были задержаны граждане Таджикистана, в Москве только с 25 по 27 марта зарегистрировали 784 постановления о нарушении правил въезда в Россию иностранными гражданами. Русская служба «Би-би-си» предполагала, что в столице могли ужесточить проверки в отношении мигрантов.