Сербия поднимала в воздух истребители из-за НЛО

В сообщении Минобороны Сербии заявили, что в субботу в 10:39 постоянно действующие силы по контролю и охране суверенитета воздушного пространства Республики Сербия обнаружили неизвестный летательный аппарат над Вальево на высоте 5 500 метров.

«По приказу президента республики и главнокомандующего вооруженных сил Сербии Александара Вучича была поднята по тревоге пара истребителей МиГ-29, а дежурные ракетные подразделения ПВО и радиолокационные средства продолжали следить за воздушным пространством», – говорится в сообщении.

Однако во время наведения самолетов на зону перехвата неизвестный аппарат исчез с радаров.

Истребители продолжили полет и обследовали зону, согласно процедуре, с целью уточнения обстановки.

«После облета зоны очередной паре истребителей было приказано вернуться на аэродром базирования, а остальные силы продолжили регулярный мониторинг и наблюдение за воздушным пространством», – сообщили в Минобороны Сербии.

Напомним, президент Сербии Александр Вучич в пятницу вечером выступил с обращением, в котором объяснил, что он имел в виду, когда предупреждал о тяжелых временах, надвигающихся на страну.