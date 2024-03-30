Галерея ⟩ Пережившие зиму альпаки отмечают Пасху в компании горожан

В течение двух дней, в пятницу и субботу, на ферме альпак Are было многолюдно. Сезон еще не начался, но очаровательные альпаки из Южной Америки и петушок, раздающий шоколадные яйца, привлекли горожан в гости на праздники.
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Днем в субботу вся парковочная зона фермы была заполнена машинами, перед кассой выстроилась очередь, а суета у загонов не прекращалась. Владелица фермы альпак Кая Вармисон сообщила, что в пятницу их посетило более 500 человек.