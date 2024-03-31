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В Таллинне автомобиль вылетел с дороги и приземлился на крышу

rus.postimees.ee
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Фото: Taavi Sepp

Вчера, 30 марта, ночью в Таллинне произошло тяжелое ДТП: автомобиль врезался в дорожный знак и перевернулся. 

В 00.43 в Таллинне на Вана-Раннамыйза-теэ у дома на Тулимулла, 1 произошло ДТП:  автомобиль Audi A6, за рулем которого была  29-летняя женщина с признаками алкогольного опьянения, на пологом повороте вылетел с дороги, врезался в дорожный знак и перевернулся на крышу, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны. 

Сидевшую за рулем женщину доставили в больницу. 

Точные обстоятельства ДТП устанавливаются. 

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