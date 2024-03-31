Вчера, 30 марта, ночью в Таллинне произошло тяжелое ДТП: автомобиль врезался в дорожный знак и перевернулся.
В Таллинне автомобиль вылетел с дороги и приземлился на крышу
В 00.43 в Таллинне на Вана-Раннамыйза-теэ у дома на Тулимулла, 1 произошло ДТП: автомобиль Audi A6, за рулем которого была 29-летняя женщина с признаками алкогольного опьянения, на пологом повороте вылетел с дороги, врезался в дорожный знак и перевернулся на крышу, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Сидевшую за рулем женщину доставили в больницу.
Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.