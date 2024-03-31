Сотрудники иностранных дипломатических миссий в России возложили цветы к стихийному мемориалу в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле», пишет DW. Как сообщил МИД РФ, в церемонии, прошедшей в субботу, 30 марта, приняли участие свыше 250 человек из более чем 130 диппредставительств. По информации «Коммерсанта» и AP, среди них были посол США в РФ Линн Трейси, представители стран Евросоюза, Африки и Латинской Америки, а также ООН и других международных организаций.

Фотографии с церемонии были, в частности, опубликованы в микроблоге американского посольства в России в соцсети Х. «Посол США в России Линн Трейси возложила цветы к стихийному мемориалу у "Крокус Сити Холла" в память о жертвах чудовищного теракта, произошедшего на прошлой неделе», - указано в подписи к публикации.

Посол США в России Линн Трейси возложила цветы к стихийному мемориалу у "Крокус Сити Холла" в память о жертвах чудовищного теракта, произошедшего на прошлой неделе. pic.twitter.com/ATwCuEa1Pu — Посольство США в РФ/ U.S. Embassy Russia (@USEmbRu) March 30, 2024

«Российская сторона признательна уважаемым представителям дипкорпуса за солидарность с российским народом в столь трудный час», - говорится в заявлении российского МИДа.

Путин не посетил место трагедии и не встретился с родственниками погибших