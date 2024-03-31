Видео ⟩ Водитель объяснил, почему мчался со скоростью 240 км/ч. У полиции другая версия

На видео запечатлено, как молодые люди едва не врезаются во встречный грузовик, но в последний момент им удается уйти в сторону. Машина ненадолго съезжает с дороги, но затем тормозит и выезжает обратно на трассу.

Видео, быстро распространившееся в социальных сетях, судя по всему, было снято самим водителем.

Личности водителя и пассажиров Audi уже установлены, чему, должно быть, способствовало то, что почти каждый третий житель Тинужи сразу узнал беспечного водителя, сообщала ранее программа Degpunktā.

Тем временем Bez Tabu выяснила, что юность лихач провел в Тинужи, где он предпочитает все время развлекаться. Некоторые жители Тинужи не удивлены увиденным.

Журналисты долгое время пытались связаться с водителем, но безуспешно. Позже им удалось поговорить с ним по телефону.

«Всякое может случиться, это верно. Заклинило педаль газа. Всякое бывает. Придется жаловаться в сервисный центр Audi. Технические проблемы с машиной. Это было безрассудно, но так как у меня есть автоспортивный опыт, то я уклонился от столкновения», - рассказал водитель программе Bez Tabu.

Следует отметить, что мнения водителя и полицейских разошлись.

«Он признал вину в содеянном, сожалеет об этом. У него в прошлом было много и других нарушений. По этому поводу он заявил, что это была поездка после того, как машина была "нашпигована". Много лошадиных сил, хотели проверить. Когда они подъехали к Тинужи, пассажир якобы сказал, что ему нужно поснимать. Пассажир не смог найти свой телефон, поэтому [водитель] снимал себя», - пояснили программе сотрудники Государственной полиции Латвии.

Тем временем журналисты изучили контент социальных сетей молодого человека, где обнаружены и другие видео, снятые за рулем автомобиля. Например, на одном из видео он держит в руках несколько купюр по 200 евро, потому что «взятку нужно всегда иметь при себе».

Уже сообщалось, что Госполиция возбудила дело об административном правонарушении.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu