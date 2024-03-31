До сегодняшнего дня можно было подавать ходатайства о продлении перехода на эстоноязычное образование. Нарва и Таллинн обратились в министерство с просьбой об отсрочке.
Для подписчиков
Просят сделать исключение: Таллинн и Нарва хотят более гибкого перехода на эстоноязычное образование
В конце февраля Postimees писал, что Нарвское горсобрание просит у правительства разрешения продолжить частичное преподавание на русском языке в четвертых классах городских школ и детских садах в следующем учебном году.