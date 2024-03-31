Просят сделать исключение: Таллинн и Нарва хотят более гибкого перехода на эстоноязычное образование

В конце февраля Postimees писал, что Нарвское горсобрание просит у правительства разрешения продолжить частичное преподавание на русском языке в четвертых классах городских школ и детских садах в следующем учебном году.

21 марта Таллиннское горсобрание также решило, что будет ходатайствовать у правительства для первых и четвертых спецклассов Ласнамяэской основной школы проводить в следующем учебном году 70 процентов обучения на эстонском языке и 30 процентов на русском языке.