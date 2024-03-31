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Просят сделать исключение: Таллинн и Нарва хотят более гибкого перехода на эстоноязычное образование

Лоора-Элизабет Ломп
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Ученица заполняет рабочую тетрадь.
Ученица заполняет рабочую тетрадь. Фото: Arvo Meeks

До сегодняшнего дня можно было подавать ходатайства о продлении перехода на эстоноязычное образование. Нарва и Таллинн обратились в министерство с просьбой об отсрочке.

В конце февраля Postimees писал, что Нарвское горсобрание просит у правительства разрешения продолжить частичное преподавание на русском языке в четвертых классах городских школ и детских садах в следующем учебном году.

21 марта Таллиннское горсобрание также решило, что будет ходатайствовать у правительства для первых и четвертых спецклассов Ласнамяэской основной школы проводить в следующем учебном году 70 процентов обучения на эстонском языке и 30 процентов на русском языке.

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