Руководитель центра тревоги компании Viking Security Эрго Оолуп предупреждает, что одна или несколько групп профессиональных воров, вероятно, возобновили свою деятельность и рыщут по жилым районам Таллинна и соседних волостей в поисках целей, которые из-за халатности являются легкой для них добычей. Однако, по мнению эксперта, риск кражи можно значительно снизить, выполнив несколько простых шагов.
Эксперт: в Таллинне и его окрестностях снова орудуют домушники
По словам руководителя центра тревоги Viking Security, в социальных сетях обеспокоенные люди публиковали фотографии, на которых неизвестные заходят во дворы чужих домов, заглядывают в окна или проверяют, заперты ли двери надворных построек.
«И к нам обращались с вопросом, как отпугнуть таких потенциальных воров», - сказал Оолуп.
Эксперт по безопасности поясняет, что, к сожалению, экономически тяжелые времена в целом увеличили количество попыток совершения краж.
«Если цены растут быстрее, чем заработная плата, появляется спрос на товары, которые будут продавать дешевле, чем в магазине. Это означает, что у профессиональных воров появляется больше рынков сбыта, например, украденной бытовой техники, и количество попыток краж увеличивается», - пояснил Оолуп.
Эксперт назвал четыре шага, которые может предпринять каждый домовладелец или квартирное товарищество, чтобы обезопасить свое жилье от воров и снизить риск взлома.
Вор боится внимания
Поскольку человеку, увидевшему что-то подозрительное, достаточно нескольких минут, чтобы позвонить в 112, а полиция в Эстонии приезжает быстро, воры обычно не готовы рисковать быть замеченными. Поэтому все, что заставляет вора привлечь к себе внимание, действует как сдерживающий фактор.
Зачастую достаточно просто запереть ворота. Это ставит преступников в ситуацию, когда им приходится перелезать через забор. Это не всегда осуществимо, и человек, взбирающийся на забор, неизбежно привлекает внимание прохожих.
Конечно, бывает, что, например, дети оставляют ворота открытыми. Но сейчас электронные системы открывания-закрывания ворот стали вполне доступными и их можно использовать так, чтобы ворота по умолчанию всегда были закрыты и заперты.
Важен соседский дозор
Обязательно стоит познакомиться с соседями и почему бы не договориться присматривать за дворами друг друга.
Чтобы прогуливающегося во дворе незнакомца сразу заметили, стоит поставить почтовые ящики у ворот (не на стене дома), а также встречать курьеров у ворот. Чем меньше ежедневно по двору перемещается посторонних людей, тем сложнее вору остаться незамеченным.
Нет искушения, нет кражи
Часто пренебрегают основным принципом: то, что не бросается в глаза вору, не будет и своровано. Не оставляйте, например, лыжи, велосипеды и т. д. во дворе.
Во всех окнах, через которые вор может увидеть потенциальную добычу, должны быть задернуты шторы в дневное время, когда в доме никого нет (это касается и окон в сараях и других хозяйственных постройках).
Следует учитывать, что профессиональные воры наблюдают за потенциальными целями на расстоянии из автомобиля и с помощью бинокля. Неважно, насколько далеко от улицы расположены окна – ценное имущество не должно быть видно.
Запутайте вора
Воры залезают в дома, которые, по их мнению, пустуют. Чем больше вам удастся заставить воров сомневаться, что, возможно, кто-то все-таки дома, тем ниже риск попытки кражи.
Например, включенное освещение (в комнате, а также во дворе) – признак того, что семья находится дома. Решения для умного дома, которые можно использовать для автоматического включения и выключения света с помощью приложения или таймера, в наши дни не очень дороги. А если вы часто отсутствуете дома по несколько дней, стоит использовать эти возможности, чтобы запутать потенциальных воров.
Не лишними будут камеры видеонаблюдения и комбинированные системы видеонаблюдения и охранной сигнализации.
«Запертые ворота, пустой двор, занавеска на окнах, бдительный сосед и камера над дверью - в такой дом вряд ли полезет вор», - резюмировал рекомендации Оолуп.