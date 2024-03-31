Эксперт: в Таллинне и его окрестностях снова орудуют домушники

По словам руководителя центра тревоги Viking Security, в социальных сетях обеспокоенные люди публиковали фотографии, на которых неизвестные заходят во дворы чужих домов, заглядывают в окна или проверяют, заперты ли двери надворных построек.

«И к нам обращались с вопросом, как отпугнуть таких потенциальных воров», - сказал Оолуп.

Эксперт по безопасности поясняет, что, к сожалению, экономически тяжелые времена в целом увеличили количество попыток совершения краж.

«Если цены растут быстрее, чем заработная плата, появляется спрос на товары, которые будут продавать дешевле, чем в магазине. Это означает, что у профессиональных воров появляется больше рынков сбыта, например, украденной бытовой техники, и количество попыток краж увеличивается», - пояснил Оолуп.

Эксперт назвал четыре шага, которые может предпринять каждый домовладелец или квартирное товарищество, чтобы обезопасить свое жилье от воров и снизить риск взлома.

Вор боится внимания

Поскольку человеку, увидевшему что-то подозрительное, достаточно нескольких минут, чтобы позвонить в 112, а полиция в Эстонии приезжает быстро, воры обычно не готовы рисковать быть замеченными. Поэтому все, что заставляет вора привлечь к себе внимание, действует как сдерживающий фактор.

Зачастую достаточно просто запереть ворота. Это ставит преступников в ситуацию, когда им приходится перелезать через забор. Это не всегда осуществимо, и человек, взбирающийся на забор, неизбежно привлекает внимание прохожих.