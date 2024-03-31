Видео ⟩ Облако дыма высотой в километр: Россия впервые ударила по Украине такой тяжелой авиабомбой

«По сравнению с другими этот тип боеприпасов имеет значительно более высокий взрывной потенциал», - заявили военные.

Эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке сообщил, что после удара ОДАБ-1500 в небе поднялось облако дыма высотой в 1 км.

Такие боеприпасы обладают большей разрушительной силой, чем обычные бомбы. Это боеприпасы времен СССР, и Россия применяла их раньше, но меньшей массой: от 170 до 500 кг.