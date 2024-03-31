Вс, 31.03.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Видео ⟩ Облако дыма высотой в километр: Россия впервые ударила по Украине такой тяжелой авиабомбой

rus.tvnet.lv
Copy
Облако дыма высотой в 1 км: Россия впервые применила против Украины такую тяжелую авиабомбу
Облако дыма высотой в 1 км: Россия впервые применила против Украины такую тяжелую авиабомбу Фото: Ekrānuzņēmums no "Twitter" video

Российские войска впервые применили в Украине тяжелую, 1500-килограммовую авиационную бомбу ОДАБ-1500, сбросив ее в Сумской области, передает Rus.TVNET со ссылкой на BILD.

«По сравнению с другими этот тип боеприпасов имеет значительно более высокий взрывной потенциал», - заявили военные.

Сообщается, что Россия впервые применила тяжелую авиационную бомбу ОДАБ-1500 в Украине.

Эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке сообщил, что после удара ОДАБ-1500 в небе поднялось облако дыма высотой в 1 км.

Такие боеприпасы обладают большей разрушительной силой, чем обычные бомбы. Это боеприпасы времен СССР, и Россия применяла их раньше, но меньшей массой: от 170 до 500 кг.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх