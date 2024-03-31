Не пропустите! ⟩ На мероприятиях НАТО по всей стране можно увидеть союзников и их технику

«НАТО уверенно выступает за мир и общие ценности, мы уже 20 лет являемся его частью. Сегодня НАТО сильнее, чем когда-либо раньше. Эта сила не основана на каком-либо отдельном государстве, но на общем вкладе и солидарности 32 стран», - сказал глава дислоцированного в Эстонии штабного элемента НАТО капитан ВМС Пеэтер Иваск.

Наряду с техникой союзников можно также увидеть снаряжение Сил обороны и Кайтселийта. Из крупных машин представлены танк Challenger, боевая машина Warrior, ракетная установка M270, бронетранспортеры Griffon и Sisu и британская ракетная установка HIMARS. Кроме того, можно увидеть автомобиль HMMWV (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle) и медицинскую машину Сил обороны. Свое снаряжение покажут медики Сил обороны. Из вооружения можно будет увидеть противотанковые орудия Carl Gustaf и Spike и персональное оружие Сил обороны Эстонии.

Музыку исполнит оркестр британских сухопутных войск Pipes and Drums, можно будет попробовать еду, приготовленную британскими полевыми поварами, и увидеть содержание пайков Сил обороны. Кроме того, можно принять участие в играх на подвижность и сообразительность и ознакомиться с деятельностью штабного элемента НАТО, Кайтселийта и молодежных организаций.

Серия мероприятий началась в четверг в Йыхви, в воскресенье союзники расположатся у спорткомплекса Kalev в Силламяэ, в понедельник мероприятие пройдет на Ратушной площади в Тарту, во вторник на площади Семинари в Выру, в среду на Площади независимости в Пярну, а в четверг в парке Штрооми в Таллинне — это день, когда НАТО будет отмечать 75-летие своей деятельности. Мероприятия начинаются в 14 и заканчиваются в 18 часов.

Серию мероприятий проводит Министерство обороны в сотрудничестве с размещенными в Эстонии подразделениями союзников, штабным элементом НАТО NFIU, Силами обороны и Кайтселийтом. Техника на разных мероприятиях может различаться.

В эту пятницу исполнилось 20 лет со дня вступления Эстонии в НАТО, альянс отметит свое 75-летие 4 апреля.