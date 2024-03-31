Мнение ⟩ Мы снова в ЭССР или живем в стране с состоявшейся демократией?

Например, в ходе войны против Ливии, во многом инициированной Саркози, диктатор Муаммар Каддафи был убит как собака. Он был одним из предполагаемых спонсоров предвыборной кампании Саркози и одним из потенциальных свидетелей на суде, перед которым бывший президент снова предстанет в 2025 году.

Интуитивные моральные убеждения по большей части являются результатом воспитания и в Западной Европе они исторически базируются на христианской морали. Даже если сегодня страна светская, а большинство жителей – атеисты, то это еще не означает, что устоявшиеся за сотни лет воспитания устои морали претерпели бы значительные изменения. Детей все так же учат быть честными, не лгать, не воровать и чаще заглядывать в себя, чтобы становиться лучше.

Если рядом с христианским понятием честности поставить представление о морали античного мира, которое заложило фундамент другой европейской культуры, то они окажутся довольно разными.

Например, воровство в античном мире было, скорее, героическим поступком, мерилом ловкости и хитрости. У воров даже был свой бог-покровитель на Олимпе – хитрец Гермес в крылатых сандалиях. Античное понимание лжи точнее всего сформулировал великий итальянский режиссер прошлого века Федерико Феллини, сказавший в одном интервью, что ложь – это первоначало созидательной способности человека, а тот, кто не умеет врать, не может творить. Однако топорная ложь подобна плохому творению, и лучше ее не предъявлять другим.