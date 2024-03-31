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Мнение ⟩ Мы снова в ЭССР или живем в стране с состоявшейся демократией?

Урмо Раус
, живописец
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Флаг ЭССР, накрытый флагом Эстонской Республики.
Флаг ЭССР, накрытый флагом Эстонской Республики. Фото: Peeter Kümmel
  • В Западной Европе общественность не смирилась бы с кражей власти в стиле НКО Slava Ukraini
  • Скандалы c «Сильвергейт» и Саркози, связанные с наличными деньгами, привели к разным результатам
  • В нашей политической культуре ложь стала обычной моральной нормой

Свободные СМИ и независимая судебная власть должны иметь острые зубы, потому что в противном случае разговоры о демократии, которая функционирует как нечто само собой разумеющееся, станут такими же, как и при ЭССР, пишет живописец Урмо Раус.

Юри Адамс, один из авторов Конституции Эстонии, сказал в недавнем интервью (Tartu Postimees, 29.12.2023): «Прошло более тридцати лет, и если мы спросим, вернулись ли мы в довоенную Эстонию, то придется ответить, что частично да. Поначалу больше, но потом все меньше. Хоть и в новом виде, но во многом восстановился механизм правления Эстонской ССР и коммунистической партии. Так что можно сказать, что мы вернулись в ЭССР».

А президент Ильвес в своем декабрьском интервью (Postimees, 16.12.2023) утверждал обратное, заявив, что Эстония – страна с состоявшейся демократией.

Кто прав: Адамс или президент Ильвес?

Если в предвыборный период поехать на автомобиле по Европе, то чем западнее вы будете отдаляться, тем меньше будут становиться предвыборные плакаты. Если в Польше устанавливают огромные биллборды, то во Франции и Нидерландах перед выборами на улицы из года в год выносят одни и те же оцинкованные металлические стенды, на которых расклеиваются однотипные плакаты кандидатов.

В 2007 году во Франции Николя Саркози впервые организовал необычайно помпезную предвыборную кампанию. Позже эта широко финансируемая кампания стала объектом судебного расследования, потому что там закон устанавливает верхнюю планку расходов на предвыборные кампании. Саркози принес на выборы деньги сомнительного происхождения и политическое шоу в американском стиле. Позже, уже находясь на посту президента, он также проявлял особый цинизм.

Каддафи был одним из предполагаемых спонсоров предвыборной кампании Саркози и одним из потенциальных свидетелей на суде против президента Франции.

Например, в ходе войны против Ливии, во многом инициированной Саркози, диктатор Муаммар Каддафи был убит как собака. Он был одним из предполагаемых спонсоров предвыборной кампании Саркози и одним из потенциальных свидетелей на суде, перед которым бывший президент снова предстанет в 2025 году.

Интуитивные моральные убеждения по большей части являются результатом воспитания и в Западной Европе они исторически базируются на христианской морали. Даже если сегодня страна светская, а большинство жителей – атеисты, то это еще не означает, что устоявшиеся за сотни лет воспитания устои морали претерпели бы значительные изменения. Детей все так же учат быть честными, не лгать, не воровать и чаще заглядывать в себя, чтобы становиться лучше.

Если рядом с христианским понятием честности поставить представление о морали античного мира, которое заложило фундамент другой европейской культуры, то они окажутся довольно разными.

Например, воровство в античном мире было, скорее, героическим поступком, мерилом ловкости и хитрости. У воров даже был свой бог-покровитель на Олимпе – хитрец Гермес в крылатых сандалиях. Античное понимание лжи точнее всего сформулировал великий итальянский режиссер прошлого века Федерико Феллини, сказавший в одном интервью, что ложь – это первоначало созидательной способности человека, а тот, кто не умеет врать, не может творить. Однако топорная ложь подобна плохому творению, и лучше ее не предъявлять другим.

Давайте вспомним, что Борис Джонсон, оказавшийся в центре скандала, связанного с вечеринками во время пандемии коронавируса, подал в отставку не из-за вечеринок, а потому что был уличен во лжи. И это при том, что Россия уже начала войну, а Джонсон считался одним из лидеров западноевропейского блока, поддерживающего Украину. Теперь, если на одну чашу весов положить ложь, связанную с банальными приватными вечеринками, а на другую – безопасность всей Европы, то Джонсон вроде как должен был непременно остаться на посту военачальника, но в Соединенном Королевстве никто не считал, что одно оправдывает другое. Джонсон публично солгал, и ему пришлось уйти в отставку.

У воров выжигали на груди каленым железом букву V – voleur, вор. Клеймо, которое нельзя было смыть и которое нужно было нести до конца жизни.

Во время первого тура президентских выборов 2017 года я случайно оказался перед избирательным участком в Париже, заставленным рекламными щитами с портретами кандидатов в президенты. На лице одного из кандидатов, Франсуа Фийона, кто-то фломастером написал крупными буквами слово VOLEUR – вор. Это публичное выставление к позорному столбу издалека бросалось в глаза и вызвало во мне ощущение дежавю. Как известно из ранней истории Франции, ворам на груди выжигали каленым железом букву V – voleur, то есть «вор». Клеймо, которое нельзя было смыть и которое нужно было нести до конца жизни.

Трехкратный премьер-министр периода президентства Саркози обманным путем присвоил деньги налогоплательщиков. Фийон фиктивно устроил свою жену Пенелопу в качестве собственной помощницы в парламенте.

Пенелопа восемь лет носила сандалии Гермеса до тех пор, пока масштабная растрата государственных средств не стала достоянием общественности. Политическая карьера Фийона во Франции завершилась судебным процессом и его уходом из политики. Иначе и быть не могло.

Но в начале войны против Украины Фийон всплыл в России, и французы узнали, что теперь их voleur – член правления нефтяных компаний «СИБУР» и «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ». В некотором смысле символично, что восточнее нас Фийона ждали с распростертыми объятиями и приветствовали в стане других коррумпированных западных политиков, которые вели бизнес с Россией.

Кейс НКО Slava Ukraini тоже можно было бы рассмотреть через призму политической культуры Восточной и Западной Европы. В парламент приходит политик, который получает за счет вызванных войной эмоций политический мандат, протаскивает за собой в Рийгикогу целую политическую партию, но в итоге просто исчезает, как Гермес, который украл у своего сводного брата Аполлона стадо быков. Сандалии пришлось развернуть, а быков заставить задом пятиться обратно на пастбище.

Третья ветвь власти, определенная Монтескье как «уста закона», то есть судебная власть, набрала в рот воды. В любом случае мы не услышали ничего, кроме неразборчивого бормотания. Только четвертую ветвь власти – эстонские СМИ – можно было отнести в этой истории с НКО Slava Ukraini к носителю западных ценностей. Именно она предала все огласке. Из четырех ветвей власти сработала только одна.

Получение политического мандата при таком масштабном мошенничестве за счет благотворительности в Западной Европе означало бы кражу власти, с которой общественность никогда бы не смирилась.

В нашей политической культуре ложь стала обычной нормой морали. Но это уж точно никак не является признаком состоявшегося демократического общества.

Тут вспоминается опубликованная в Eesti Express в 2012 году статья Рейна Рауда Back in the USSR, написанная в связи с «Сильвергейтом», афере с наличными деньгами в целлофановых пакетах. В статье разбиралась аморальность Партии реформ, которая тогда находилась у власти. Рауд упрекал эстонское общество в том, что мы превратились не в западную демократию, а в «бывший Советский Союз», где моральные ценности отсутствуют или извращены. Наверное, многие еще помнят термин Рейна Рауда «моральные ублюдки», который разозлил многих политиков.

Именно в противовес такой советской аморальной политике в 2012 году появилось движение «Хватит лживой политики!», общественными деятелями было написано открытое письмо «Хартия 12», президент Ильвес организовал «Ледяной погреб» и было создано несколько комиссий. В конечном итоге протестное движение гражданского общества было просто задушено техникой формирования комиссий и заморожено.

В тексте опубликованной в ноябре 2012 года «Хартии 12» есть строки, которые и сегодня звучат актуально:

Эстонские власти больше не чувствуют необходимости считаться с общественностью. Преобладает мнение, что цель оправдывает средства. Облеченные властью лица высмеивают правила демократии. Власть продается. Во имя власти лгут.

Общение властей с народом превратилось в монолог: «У нас есть мандат». «У нас нет альтернативы». Это не язык демократии. Если единственной возможностью гражданина влиять на политику являются выборы, которые проводятся раз в четыре года, то от демократии осталась одна лишь оболочка.

Изменилось ли что-нибудь за 12 лет?

Демонстранты требуют честной политики. Снимок был сделан в Вильянди в ноябре 2012 года.
Демонстранты требуют честной политики. Снимок был сделан в Вильянди в ноябре 2012 года. Фото: Elmo Riig

Скандалы с «Сильвергейт» и Саркози, связанные с наличными деньгами, весьма схожи по своей сути, но привели к довольно разным результатам. В отличие от Франции, «уста закона» в Эстонии во время «Сильвергейта» снова набрали полный рот воды.

Скандал с теневым финансированием президентской кампании Саркози лишил его шансов на второй президентский срок. Примечательно, что когда Саркози, будучи президентом, попытался с позиции власти повлиять на ход расследований в отношении самого себя, то за попытки вмешаться в работу следственных органов он получил новые обвинения в злоупотреблении властью. Бывшего президента несколько раз арестовывали, он носил электронный браслет на ноге, и это подтверждает, что «уста закона» во Франции имеют зубы.

А у свободных СМИ и независимой судебной власти зубы и должны быть острыми. Иначе разговоры о демократии, которая функционирует как нечто само собой разумеющееся, станут такими же, как и при ЭССР, где на бумаге все тоже было самым равноправным, справедливым и красивым. Но мы знали, что все это – одна большая ложь.

А народ, которому с утра до вечера врали, взял за привычку воровать у государства, потому что это была не их страна и она не заслуживала уважения.

Юри Адамс прав насчет возвращения в СССР по крайней мере в одном: в нашей политической культуре ложь стала обычной нормой морали. Но это уж точно никак не является признаком состоявшегося демократического общества.

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