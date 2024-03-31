Галерея ⟩ Новая власть в Таллинне: четыре партии собрались на переговоры

Прежняя городская власть Таллинна, состоявшая из центристов и социал-демократов, распалась в начале этой недели, когда горсобрание (голосами 41 из 79 членов) выразило недоверие мэру Михаилу Кылварту (Центристская партия).

В любом случае, численный перевес новой коалиции будет крайне хрупким, при этом он будет опираться на ряд внефракционных депутатов. Например, Урмас Эспенберг, который поддержал вотум недоверия и был вынужден покинуть ряды EKRE после голосования, уступит свое место в горсобрании Хелле-Монике Хельме.

Между предполагаемыми участниками новой коалиции уже возникла первая напряженность. Соцдемы обвинили «Отечество» в затягивании переговоров и раскритиковали их желание вынести на переговоры вопрос об избирательных правах граждан третьих стран.