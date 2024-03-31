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Снимки со спутника ⟩ Россия размещает у границы с Финляндией все больше стратегических бомбардировщиков

rus.postimees.ee
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Бомбардировщик Ту-95 на фото, опубликованном Минобороны России в феврале. На снимке самолет предположительно выполняет тренировочный полет в неустановленном месте.
Бомбардировщик Ту-95 на фото, опубликованном Минобороны России в феврале. На снимке самолет предположительно выполняет тренировочный полет в неустановленном месте. Фото: AP/Scanpix

Качественные снимки со спутника, которые оказались в распоряжении газеты Helsingin Sanomat, показывают, что с осени прошлого года Россия концентрирует все больше самолетов на базе Оленья недалеко от восточной границы Финляндии, и по состоянию на 17 марта там дислоцировалось около 60 самолетов и вертолетов.

По данным газеты, в октябре на базе Оленья находилось около 50 военных самолетов, большая часть которых, как и сейчас, - бомбардировщики Ту-95 и Ту-22М.

Аэродром Оленья, расположенный в Мурманской области, до начала полномасштабной войны России в Украине практически не использовался, но за последние два года он стал одной из важнейших авиабаз Кремля. Российские самолеты начали совершать ударные полеты в Украину из Оленья.

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