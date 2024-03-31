Снимки со спутника ⟩ Россия размещает у границы с Финляндией все больше стратегических бомбардировщиков

Качественные снимки со спутника, которые оказались в распоряжении газеты Helsingin Sanomat, показывают, что с осени прошлого года Россия концентрирует все больше самолетов на базе Оленья недалеко от восточной границы Финляндии, и по состоянию на 17 марта там дислоцировалось около 60 самолетов и вертолетов.