Качественные снимки со спутника, которые оказались в распоряжении газеты Helsingin Sanomat, показывают, что с осени прошлого года Россия концентрирует все больше самолетов на базе Оленья недалеко от восточной границы Финляндии, и по состоянию на 17 марта там дислоцировалось около 60 самолетов и вертолетов.
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Снимки со спутника ⟩ Россия размещает у границы с Финляндией все больше стратегических бомбардировщиков
По данным газеты, в октябре на базе Оленья находилось около 50 военных самолетов, большая часть которых, как и сейчас, - бомбардировщики Ту-95 и Ту-22М.