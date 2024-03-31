Путин подписал указ о военном призыве: в армию заберут 150 000 россиян

Согласно указу, по призыву в армию отправятся молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Исключения составят те, кому исполнилось 27 лет до конца 2023 года, а также уже находящиеся в запасе граждане в возрасте 28 и 29 лет, пишет DW.

Всего на срочную службу планируется призвать 150 000 человек. Это наибольшее количество людей за последние восемь лет. Во время прошлой призывной кампании осенью 2023 года российские власти планировали набрать 130 000 солдат для прохождения службы в рядах ВС РФ.

Верхний порог для службы по призыву подняли с 27 лет до 30

Ранее российские власти постановили, что по новым правилам срочную службу должны проходить мужчины в возрасте от 18 до 30 лет, а не до 27, как это было раньше. Изначально планировалось поднять обе возрастные планки и начать призывать в армию граждан не с 18 до 27 лет, а с 21 до 30. В итоге было принято решение поднять только верхнюю границу призывного возраста.

Солдат пообещали не отправлять в зону боевых действий

В пятницу, 29 марта, Генштаб РФ пообещал, что солдат, проходящих службу по призыву, не будут направлять на оккупированные территории Украины или в зону боевых действий. А срок службы, как и ранее, составит 12 месяцев.

Тем не менее, известны факты, когда солдат-срочников направляли служить в аннексированный Крым, а также приграничные с Украиной регионы, включая Белгородскую область. Кроме того, российские СМИ многократно писали о случаях, когда солдат срочной службы пытались заставить подписать контракт с Минобороны РФ.