В электричках не будут требовать билеты за перевозку велосипедов

«С началом велосезона провоз велосипедов в электричках будет бесплатным, что будет способствовать популяризации экологически чистых способов передвижения. Кроме того, велосипеды теперь можно размещать в электричках, курсирующих в западном направлении и на линии Таллинн - Аэгвийду, также у входов, где раньше разрешалось ставить только детские коляски, - рассказал руководитель службы поддержки клиентов Elron Ардо Розенберг. - Например, в четырехвагонном электричке можно будет перевозить до двадцати велосипедов, что в два раза больше, чем до этого. У каждого входа расположена площадка для размещения велосипедов и детских колясок».