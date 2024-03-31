По словам компании Rendin, которая предлагает решения по сдаче жилых помещений в аренду, один из самых популярных вопросов, которые им задают, - кто должен оплачивать дополнительные расходы на жилье.
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Должен ли арендатор оплачивать непредвиденные расходы на жилье?
По общему правилу арендатор должен оплачивать расходы, связанные с потреблением (например, воду, электричество, мусор и т. д.), но закон также не запрещает договориться о том, что арендатор должен оплачивать, например, страховку и ремонтный фонд, пояснила компания.