Папа римский по случаю Пасхи призвал к миру в Газе и Украине

Из-за разных календарей католики и православные отмечают Пасху в разные дни. Православная Пасха в этом году выпадает на 5 мая, католическая - на 31 марта.

Библия гласит, что Иисус воскрес в Пасхальное воскресенье, через несколько дней после смерти на кресте в Страстную пятницу. По традиции многие верующие посещают службы в субботу вечером.

По случаю Пасхи Папа римский Франциск выступил в Ватикане с проповедью, в которой призвал закончить войну в Газе и Украине, а также освободить всех заложников, которых до сих пор удерживают боевики ХАМАС.

«Мира не добиваются оружием», - подчеркнул понтифик в традиционном Пасхальном послании.

Ватикан. Фото: Reuters

Девочка в костюме ангела. Фото: Reuters