Вс, 31.03.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Папа римский по случаю Пасхи призвал к миру в Газе и Украине

BBC News Русская служба
Copy
BBC
Папа Римский Франциск.
Папа Римский Франциск. Фото: ANDREAS SOLARO

По всему миру сегодня проходят церемонии, посвященные одному из самых важных праздников христианского календаря - Пасхе, пишет Би-би-си.

Из-за разных календарей католики и православные отмечают Пасху в разные дни. Православная Пасха в этом году выпадает на 5 мая, католическая - на 31 марта.

Библия гласит, что Иисус воскрес в Пасхальное воскресенье, через несколько дней после смерти на кресте в Страстную пятницу. По традиции многие верующие посещают службы в субботу вечером.

По случаю Пасхи Папа римский Франциск выступил в Ватикане с проповедью, в которой призвал закончить войну в Газе и Украине, а также освободить всех заложников, которых до сих пор удерживают боевики ХАМАС.

«Мира не добиваются оружием», - подчеркнул понтифик в традиционном Пасхальном послании.

Ватикан.
Ватикан. Фото: Reuters
Девочка в костюме ангела.
Девочка в костюме ангела. Фото: Reuters
BBC
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх