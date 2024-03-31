Из-за весенней миграции лягушек на одной из улиц Таллинна будет введено временное ограничение движения

Улица Астангу в Таллинне является одним из самых активных мест миграции земноводных в Эстонии, где путь лягушек от мест зимовки к местам размножения частично проходит по проезжей части дороги. Это делает их путешествие опасным и многие амфибии гибнут под колесами автомобилей.

По словам старейшины района Хааберсти Олега Сильянова, частичное закрытие участка улицы Астангу (улица Котермаа, 1 до улицы Астангу, 19/3) проводится уже пятый год подряд и необходимо , чтобы земноводные могли безопасно добраться с места зимовки до пруда, куда они направляются для размножения.

«Закрытие участка улицы после заката и до восхода солнца необходимо для предотвращения массовой гибели лягушек на улице Астангу. За последние восемь лет волонтёры из Таллинна помогли тысячам амфибий безопасно пересечь дорогу. Помощь лягушкам хоть и снижает процент их гибели, но не является постоянным решением проблемы», - сказал старейшина района.

«В ближайшие годы планируется построить под улицей Астангу туннели для лягушек, и в этом весеннем сезоне уже начаты работы по улучшению состояния мест размножения. Проект создания природоохранной зоны Астангу-Мяэкюла предусматривает включение прудов на улице Астангу в эту зону», - пояснил Сильянов.

«Упомянутый участок улицы Астангу является одним из крупнейших миграционных коридоров амфибий в Эстонии, по которому каждую весну в течение короткого времени пересекаются тысячи лягушек, жаб и тритонов. Все амфибии находятся в Эстонии под охраной, и согласно новым оценкам Красной книги, это одна из групп животных на грани вымирания. Если ограничение движения не будет введено, и добровольцы не будет помогать, даже при небольшой интенсивности движения на улице Астангу может произоайти массовая гибель лягушек», - сказал вице-мэр Таллинна Владимир Свет и призвал всех участников движения соблюдать действующее ограничение.

С просьбой обеспечить безопасный путь для земноводных по улице Астангу в Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства, Таллиннский департамент транспорта и управу района Хааберсти обратился Эстонский фонд природы.

В период миграции лягушек работы по обслуживанию прудов на улице Астангу, начавшиеся в конце марта, с целью открытия прудов для солнечного света и обеспечения наилучших условий для размножения амфибий, будут приостановлены.