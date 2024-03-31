ФОТО ⟩ Почему в Таллинне коммерческое здание уже много лет стоит без крыши и окружено металлоломом?

Проходя мимо здания, разворачивается хаотичная сцена: на крыше дома и во дворе сложены строительные материалы, некоторые окна здания зарешечены, а одно из них замуровано. Грузовой прицеп, микроавтобус и легковые автомобили выстроились вплотную на обочине. Так как у машин и микроавтобусов спущены шины, создается впечатление, что они стоят там уже давно. Кажется, когда-то это было офисным зданием, но сейчас там никто не работает.