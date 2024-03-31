Вс, 31.03.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

ФОТО ⟩ Почему в Таллинне коммерческое здание уже много лет стоит без крыши и окружено металлоломом?

Аймур-Яан Кескель
Copy
Коммерческое здание в Ласнамяэ.
Коммерческое здание в Ласнамяэ. Фото: Erakogu

В районе Ласнамяэ есть дом, у которого уже давно нет крыши. По словам владельца, в здании возникла проблема, требующая вмешательства города.

Проходя мимо здания, разворачивается хаотичная сцена: на крыше дома и во дворе сложены строительные материалы, некоторые окна здания зарешечены, а одно из них замуровано. Грузовой прицеп, микроавтобус и легковые автомобили выстроились вплотную на обочине. Так как у машин и микроавтобусов спущены шины, создается впечатление, что они стоят там уже давно. Кажется, когда-то это было офисным зданием, но сейчас там никто не работает.

Vaade mahajäetud majale.
Vaade mahajäetud majale. Фото: Erakogu
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх