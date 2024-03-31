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Пожилая жительница Пярну ушла из дома и забыла выключить плиту. На место были вызваны спасатели

Анника Аувяэрт
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Газовая плита. Фото иллюстративное.
Газовая плита. Фото иллюстративное. Фото: Elmo Riig

Сегодня в 13:55 спасатели были вызваны в жилой дом на улице Май, Пярну, где из квартиры на втором этаже шел дым и звонил датчик.

По словам дежурного пресс-секретаря спасательного центра Ляэне Яануса Отса, на месте выяснилось, что дома в тот момент никого не было. Спасатели вошли в квартиру и оказалось, что на плите горит еда. По словам соседей, в квартире проживает пожилая женщина.

Спасатели проветрили помещение и уехали. Поскольку хозяйки квартиры не оказалось дома, а дверь была взломана, на месте осталась дежурить полиция.

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