Сегодня в 13:55 спасатели были вызваны в жилой дом на улице Май, Пярну, где из квартиры на втором этаже шел дым и звонил датчик.
Пожилая жительница Пярну ушла из дома и забыла выключить плиту. На место были вызваны спасатели
По словам дежурного пресс-секретаря спасательного центра Ляэне Яануса Отса, на месте выяснилось, что дома в тот момент никого не было. Спасатели вошли в квартиру и оказалось, что на плите горит еда. По словам соседей, в квартире проживает пожилая женщина.
Спасатели проветрили помещение и уехали. Поскольку хозяйки квартиры не оказалось дома, а дверь была взломана, на месте осталась дежурить полиция.