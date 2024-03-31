Пожилая жительница Пярну ушла из дома и забыла выключить плиту. На место были вызваны спасатели

По словам дежурного пресс-секретаря спасательного центра Ляэне Яануса Отса, на месте выяснилось, что дома в тот момент никого не было. Спасатели вошли в квартиру и оказалось, что на плите горит еда. По словам соседей, в квартире проживает пожилая женщина.