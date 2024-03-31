Переговоры, которые начали формировать новую коалицию в Таллинне, оказались плодотворными, сообщил Postimees член Партии реформ Пяртель-Пеэтер Пере, встретившийся в воскресенье в столице с представителями других политических партий. По его словам, на данный момент наиболее острые темы желательно обсудить не позднее четверга.
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ВИДЕО ⟩ Пяртель-Пеэтер Пере на переговорах о создании коалиции в Таллинне: скоро присоединятся как минимум три центриста
В доме Яана Поска в Таллинне в полдень воскресенья собрались делегации Партии реформ, Социал-демократической партии Эстонии, «Отечества» и «Ээсти 200».