ВИДЕО ⟩ Пяртель-Пеэтер Пере на переговорах о создании коалиции в Таллинне: скоро присоединятся как минимум три центриста

Переговоры, которые начали формировать новую коалицию в Таллинне, оказались плодотворными, сообщил Postimees член Партии реформ Пяртель-Пеэтер Пере, встретившийся в воскресенье в столице с представителями других политических партий. По его словам, на данный момент наиболее острые темы желательно обсудить не позднее четверга.