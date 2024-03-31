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ВЫ ЕГО ВИДЕЛИ? ⟩ Полиция просит помощи в установлении местонахождения 12-летнего Таури

rus.postimees.ee
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Полиция просит помощи в установлении местонахождения 12-летнего Таури.
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 12-летнего Таури. Фото: PPA

Полиция просит помощи в поиске пропавшего 12-летнего Таури в деревне Паевере на Сааремаа.

Cегодня Таури покинул свой дом в деревне Паевере и не вернулся. Мальчик плохо разговаривает и не ориентируется в пространстве. В данный момент его ищут полицейские патрули и вертолет.

Мальчик ростом 170 см, худощавого телосложения. Он одет в клетчатую оранжевую куртку. На нем черная шапка, темные спортивные штаны и резиновые сапоги.

Полиция просит всех, кто видел ребенка, сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112.

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