Полиция просит помощи в поиске пропавшего 12-летнего Таури в деревне Паевере на Сааремаа.
ВЫ ЕГО ВИДЕЛИ? ⟩ Полиция просит помощи в установлении местонахождения 12-летнего Таури
Cегодня Таури покинул свой дом в деревне Паевере и не вернулся. Мальчик плохо разговаривает и не ориентируется в пространстве. В данный момент его ищут полицейские патрули и вертолет.
Мальчик ростом 170 см, худощавого телосложения. Он одет в клетчатую оранжевую куртку. На нем черная шапка, темные спортивные штаны и резиновые сапоги.
Полиция просит всех, кто видел ребенка, сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112.