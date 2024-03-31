ВЫ ЕГО ВИДЕЛИ? ⟩ Полиция просит помощи в установлении местонахождения 12-летнего Таури

Cегодня Таури покинул свой дом в деревне Паевере и не вернулся. Мальчик плохо разговаривает и не ориентируется в пространстве. В данный момент его ищут полицейские патрули и вертолет.

Мальчик ростом 170 см, худощавого телосложения. Он одет в клетчатую оранжевую куртку. На нем черная шапка, темные спортивные штаны и резиновые сапоги.

Полиция просит всех, кто видел ребенка, сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112.