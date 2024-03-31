Агентство окружающей среды сообщает, что новый официальный рекорд температуры за март был установлен сегодня после обеда в Валга, где температура воздуха достигла 21,3 градуса.
Исторический день: сегодня в Эстонии был побит температурный рекорд, установленный 56 лет назад
Предыдущий рекорд был зафиксирован 30 марта 1968 года в Валга, где температура составляла 18,9 градуса.
Измеренная сегодня температура воздуха превышает предыдущий рекорд на 2,4 градуса. По данным Агентства окружающей среды, впервые в истории измерений температура воздуха в Эстонии в марте поднялась выше 20 градусов.