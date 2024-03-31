Михкельсон на украинском фронте: здесь сражаются и за Эстонию

«Мы вместе с добровольцами встретились с многими бригадами, командирами и бойцами, чтобы лучше понять, что сейчас происходит на украинском фронте, и подать им четкий знак, что они сражаются не в одиночестве, они сражаются и за нас», - передала слова Михкельсона пресс-служба Рийгикогу.

В Киеве делегация Эстонии встретился с представителями комиссии по иностранным делам украинского парламента и парламентской группы Украина-Эстония, а также с гендиректором правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Александром Ильковым и заместителем председателя комитета безопасности, обороны и разведки Верховной рады Егором Черниевым.

С четверга комиссия находилась во фронтовой зоне, где на три дня присоединилась к добровольцам 1Team1Fight, чтобы помочь им доставить помощь находящимся на фронте подразделениям и ознакомиться с обстановкой в районе Купянска, Лимана, Бахмута и Авдеевки. Делегация комиссии также подарила 12-й бригаде наблюдательный дрон.

Со среды по воскресенье комиссия по иностранным делам находилась с визитом в Киеве, Харькове и районе фронта, чтобы выразить Украине поддержку и ознакомиться с обстановкой на фронте. В состав делегации вошли также заместитель председателя Хенн Пыллуаас и члены комиссии Ээрик-Нийлес Кросс и Луиза Рыйвас.