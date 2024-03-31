В первый же день работы авиалинией Тарту-Хельсинки воспользовались более 60 пассажиров

Прибывших в 14:35 первых пассажиров приветствовали аккордионисты, квартет саксофонистов The Big Band Theory и народные танцоры. Пассажирам подарили лимонад и шоколад Tartu 2024. В 15 часов стартовал обратный рейс в Хельсинки.

«Наличие авиасообщения крайне важно для развития Тарту и всего региона Южной Эстонии, - сказал мэр Тарту Урмас Клаас. - Текущий график предлагает хорошие возможности людям, путешествующим как с целью отдыха, так и по работе, и в этом году мы также ждем, что любители культуры приедут, чтобы насладиться насыщенной программой культурной столицы Европы. Надеюсь, что возможностью слетать в Тарту будут активно пользоваться».

По словам директора по маркетингу Finnair Арунаса Скуя, достойно внимания открытие новой авиалинии в то время, когда Тарту является культурной столицей Европы, и только на прошлой неделе авиакомпания Finnair отметила годовщину первого авиарейса, прошедшего ровно сто лет назад, 20 марта 1924 года, из Хельсинки в Таллинн.

«Мы рады, что мы возвращаемся в Тарту и предлагаем и клиентам из Тарту и Южной Эстонии хорошее авиасообщение с нашей обширной сетью по всему миру», - сказал Скуя.

Между Тарту и Хельсинки будет проходить по 12 рейсов в неделю. Рейсы из Тарту отправляются в 6 часов утра и в 15 часов. Рейсы из Хельсинки отправляются в 13:50 и 23:55. Продолжительность рейса 40-45 минут, на авиалинии используются 72 местных самолета типа ATR.