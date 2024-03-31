На соревнованиях по плаванию в Хельсинки, которые стартовали сегодня, лучшее выступление среди эстонцев показала Энели Ефимова.
Победоносная Ефимова: из-за болезни снизились сила и выносливость
17-летняя Ефимова, готовящаяся к Олимпийским играм в Париже, на дистанции 100 м брассом одержала победу с небольшим отрывом. Она преодолела дистанцию за 1:07,78, что на 0,74 секунды меньше лучшего результата сезона, который она плавала в Латвии месяц назад.
«Если сравнить сегодняшний заплыв с латвийским, то сегодня я стартовала гораздо смелее, и это очень позитивно, - сказала в пресс-релизе после заплыва Ефимова, которая в предварительном заплыве была на три сотых секунды быстрее. - Правда, из-за болезней сила и выносливость снизились, но над этим надо много работать во время тренировок, и тогда все будет хорошо».
Следом за Ефимовой финишировала второй рекордсменка Финляндии Ида Хулкко со временем 1:08.57. Мария Романюк завоевала бронзовую медаль со временем 1:08.96.
Ларс Кульюс стал шестым эстонским пловцом, преодолевшим 50-секундную отметку на дистанции 100 метров вольным стилем. Кульюс преодолел дистанцию за 49,93, что принесло ему серебряную медаль. Во второй раз Кульюс поднялся на пьедестал почета после дистанции 100 метров на спине, заняв третье место.
На дистанции 200 м брассом Ларс Себастьян Антониак получил шанс посоревноваться с бронзовым призером Олимпийских игр в Токио Матти Маттссоном. Финн финишировал с преимуществом, а Антониак завоевал бронзовую медаль.
Алекса Голд и Артур Тоблер завоевали серебряные медали на дистанции 200 метров вольным стилем и баттерфляем соответственно. Оливер Куулпак финишировал третьим в финале индивидуального комплексного плавания на дистанции 400 метров среди мужчин, а Полина Совца завоевала такую же медаль на дистанции 200 метров на спине среди женщин.