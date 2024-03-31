Победоносная Ефимова: из-за болезни снизились сила и выносливость

17-летняя Ефимова, готовящаяся к Олимпийским играм в Париже, на дистанции 100 м брассом одержала победу с небольшим отрывом. Она преодолела дистанцию за 1:07,78, что на 0,74 секунды меньше лучшего результата сезона, который она плавала в Латвии месяц назад.

«Если сравнить сегодняшний заплыв с латвийским, то сегодня я стартовала гораздо смелее, и это очень позитивно, - сказала в пресс-релизе после заплыва Ефимова, которая в предварительном заплыве была на три сотых секунды быстрее. - Правда, из-за болезней сила и выносливость снизились, но над этим надо много работать во время тренировок, и тогда все будет хорошо».

Следом за Ефимовой финишировала второй рекордсменка Финляндии Ида Хулкко со временем 1:08.57. Мария Романюк завоевала бронзовую медаль со временем 1:08.96.

Ларс Кульюс стал шестым эстонским пловцом, преодолевшим 50-секундную отметку на дистанции 100 метров вольным стилем. Кульюс преодолел дистанцию ​за 49,93, что принесло ему серебряную медаль. Во второй раз Кульюс поднялся на пьедестал почета после дистанции 100 метров на спине, заняв третье место.

На дистанции 200 м брассом Ларс Себастьян Антониак получил шанс посоревноваться с бронзовым призером Олимпийских игр в Токио Матти Маттссоном. Финн финишировал с преимуществом, а Антониак завоевал бронзовую медаль.

Алекса Голд и Артур Тоблер завоевали серебряные медали на дистанции 200 метров вольным стилем и баттерфляем соответственно. Оливер Куулпак финишировал третьим в финале индивидуального комплексного плавания на дистанции 400 метров среди мужчин, а Полина Совца завоевала такую ​​же медаль на дистанции 200 метров на спине среди женщин.