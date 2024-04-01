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Центристская власть планировала представить в Таллинне новые автобусные линии

Rus.Postimees
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Автобус в Таллинне.
Автобус в Таллинне. Фото: Mihkel Maripuu

Вице-мэр Таллинна от Центристской партии Владимир Свет заявил, что хотя платный общественный транспорт ежегодно приносил бы в городской бюджет 30-40 миллионов евро, это совершенно несправедливо. В мае Свет планировал познакомить со следующим этапом реформы общественного транспорта, благодаря которому в столице появилось бы как минимум три новых автобусных линии, а также открылись бы перспективы расширения маршрутной сети на ближайшие волости, пишет ERR.

Согласно планам Света, этим летом были бы созданы три длинные автобусные линии: первая из них через центр соединяла бы Астангу с Ласнамяэ, вторая тоже через центр - Тискре с портом, а третья через Сыре - Вяйке-Эйсмяэ с Пальяссааре.

Помимо новых автобусных линий, город Таллинн хотел расширить автобусную сеть на ближайшие волости. Также планировалось купить новые троллейбусы.

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