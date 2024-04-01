Вице-мэр Таллинна от Центристской партии Владимир Свет заявил, что хотя платный общественный транспорт ежегодно приносил бы в городской бюджет 30-40 миллионов евро, это совершенно несправедливо. В мае Свет планировал познакомить со следующим этапом реформы общественного транспорта, благодаря которому в столице появилось бы как минимум три новых автобусных линии, а также открылись бы перспективы расширения маршрутной сети на ближайшие волости, пишет ERR.
Центристская власть планировала представить в Таллинне новые автобусные линии
Согласно планам Света, этим летом были бы созданы три длинные автобусные линии: первая из них через центр соединяла бы Астангу с Ласнамяэ, вторая тоже через центр - Тискре с портом, а третья через Сыре - Вяйке-Эйсмяэ с Пальяссааре.
Помимо новых автобусных линий, город Таллинн хотел расширить автобусную сеть на ближайшие волости. Также планировалось купить новые троллейбусы.