Центристская власть планировала представить в Таллинне новые автобусные линии

Вице-мэр Таллинна от Центристской партии Владимир Свет заявил, что хотя платный общественный транспорт ежегодно приносил бы в городской бюджет 30-40 миллионов евро, это совершенно несправедливо. В мае Свет планировал познакомить со следующим этапом реформы общественного транспорта, благодаря которому в столице появилось бы как минимум три новых автобусных линии, а также открылись бы перспективы расширения маршрутной сети на ближайшие волости, пишет ERR.