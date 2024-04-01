Авиакомпания Eurowings начала полеты из Таллинна в Прагу

В воскресенье первый рейс между Таллинном и Прагой выполнила немецкая бюджетная авиакомпания Eurowings. Прямые рейсы в Прагу будут выполняться три раза в неделю, а с мая - четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, четвергам и воскресеньям. Время полета составляет два часа и десять минут.