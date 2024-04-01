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Авиакомпания Eurowings начала полеты из Таллинна в Прагу

, экономический журналист
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Самолет Eurowings в Таллиннском аэропорту.
Самолет Eurowings в Таллиннском аэропорту. Фото: Aron Urb / Tallinna Lennujaam

В воскресенье первый рейс между Таллинном и Прагой выполнила немецкая бюджетная авиакомпания Eurowings. Прямые рейсы в Прагу будут выполняться три раза в неделю, а с мая - четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, четвергам и воскресеньям. Время полета составляет два часа и десять минут.

Спрос на прямые рейсы в Прагу из Таллинна был одним из самых высоких на протяжении многих лет, и до сих пор рейсы выполнялись через различные хабы. Маргот Хольтс, руководитель отдела маркетинга и коммуникаций Tallinn Airport AS, считает, что добавление прямых рейсов в Прагу - это большая ценность для портфеля направлений Таллинна.

«Прага - один из самых красивых городов Европы, и в последние годы мы также наблюдаем рост деловых связей между Чехией и Эстонией. Поэтому мы рады удовлетворить запросы наших путешественников, предложив долгожданный прямой рейс», - сказала Хольтс.

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