В воскресенье первый рейс между Таллинном и Прагой выполнила немецкая бюджетная авиакомпания Eurowings. Прямые рейсы в Прагу будут выполняться три раза в неделю, а с мая - четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, четвергам и воскресеньям. Время полета составляет два часа и десять минут.
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Авиакомпания Eurowings начала полеты из Таллинна в Прагу
Спрос на прямые рейсы в Прагу из Таллинна был одним из самых высоких на протяжении многих лет, и до сих пор рейсы выполнялись через различные хабы. Маргот Хольтс, руководитель отдела маркетинга и коммуникаций Tallinn Airport AS, считает, что добавление прямых рейсов в Прагу - это большая ценность для портфеля направлений Таллинна.